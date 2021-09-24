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AKMİB, Malta pazarından ihracatını 284 kat artırdı - Son Dakika

AKMİB, Malta pazarından ihracatını 284 kat artırdı

24.09.2021 11:15
AKMİB, Malta pazarından ihracatını 284 kat artırdı, System.String[]

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çağan, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 100,2 artışla 314,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çağan, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 100,2 artışla 314,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ağustos ayında ihracat hacminde en fazla artışları Malta pazarlarında yakaladıklarını belirten Başkan Çağan, "Geçen yılın ağustosunda Malta'ya 7 bin 459 dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz bu ağustosta 21 milyon 226 bin dolarlık dış satıma imza attı. Yüzde 284 bin 444 artışla rekor düzeyde bir değere ulaştık" dedi.

"Pandemi sürecindeki kayıplarımızı hızlıca telafi etmeyi başardık"

AKMİB'in 2021 yılının ilk aylarından itibaren büyük bir toparlanmayla pandemi sürecindeki kayıplarını hızlıca telafi ettiğini ve bölge ihracatının 8 aylık süreçte yüzde 49,6 artışla 2 milyar 526 milyon dolar düzeyine eriştiğini kaydeden Başkan Çağan, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı 8 birlik arasında Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracatı gerçekleştiren Birliğimiz, ağustos ayında da güçlü performansını sürdürdü. Bu ayda 508 bin 745 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik. Ağustos ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında mineral yakıtlar ve mineral yağlar yüzde 185 artış ve 199,1 milyon dolar değer ile birinci, plastikler ve mamulleri yüzde 82 artış ve 54,9 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 4 artış ve 22,8 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ürün grubu bölge ihracatımızın yüzde 87'sini oluşturdu" diye konuştu.

"15 yıllık ihracat projeksiyonunda kimya sektörünün geleceği parlak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2021 İhracat Raporu'nda yer alan sektörlere göre küresel ithalat projeksiyonunda en fazla ikinci büyümenin kimya sektöründe öngörüldüğüne dikkati çeken Başkan Çağan, "Kimyevi maddeler mamulleri sektörünün küresel ticaret büyüklüğünün 2025 yılında 5,8 trilyon dolara, 2030 yılında 7,3 trilyon dolara, 2035 yılında 9,15 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Aynı raporda Türkiye'nin ihracat projeksiyonunda en büyük gelişim otomotivin ardından kimya sektöründe bekleniyor. Ülkemizin 2020 yılındaki 18,2 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının 2025 yılında 25,2 milyar dolara, 2030 yılında 32 milyar dolara, 2035 yılında 42,2 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. İhracat projeksiyonlarında ülkemizin öngörülen rakamlara ulaşmasında Doğu Akdeniz'de kimya sektörüyle ilgili planlanan dev yatırımların etkisinin büyük olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Ağustos'ta en fazla ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirdik"

AKMİB'in ana ihracat pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile ABD'nin oluşturduğunu dile getiren Başkan Çağan, Ağustos ayındaki bölge ihracatını ülkelere göre şöyle değerlendirdi: "Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yüzde 6 bin 152 artış ve 101,6 milyon dolar değer ile Hollanda, yüzde 200 artış ve 39,3 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler, yüzde 284 bin 444 artış ve 21,2 milyon dolar değer ile Malta ilk üç sırayı oluşturdu. Elde ettiğimiz rekor düzeydeki ihracat artışları bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşatıyor. Bölge ihracatımızın gelişmesine, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan AKMİB üyesi firmalarımızın yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum." - MERSİN

AKMİB, Malta pazarından ihracatını 284 kat artırdı

Akdeniz, İhracat, dolar, Malta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AKMİB, Malta pazarından ihracatını 284 kat artırdı - Son Dakika Ekonomi


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