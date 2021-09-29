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Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi - Son Dakika

Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste "Düşük Karbon Kahramanı" seçildi

29.09.2021 13:13
Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste

Aksa Doğalgaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.

Aksa Doğalgaz, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" olarak ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz sürdürülebilirlik faaliyetleri ve karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik çalışmalarıyla üç yıldır üst üste "Düşük Karbon Kahramanı" seçilmeye devam ediyor.

Her sene 350 binden fazla aileyi doğal gaz konforuyla tanıştıran şirketin faaliyetleri sayesinde dağıtım bölgelerinde kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla her yıl 7 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşiyor.

Aksa Doğalgaz, 2019 yılı başında kolay geri dönüştürülebilen ve uzun süreli kullanım imkanı sağlayan "nonwoven" çanta kullanımı ile tüm dağıtım bölgelerinde plastik poşet kullanımına son vererek her yıl 1000 tondan fazla plastik poşetin üretimine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmış oldu.

Şirket ayrıca, "Kağıtsız Ofis, Karbonsuz Yeşil Muhasebe" projesiyle de dijitalleşme çalışmaları kapsamında fatura süreçlerini elektroniğe taşıyarak, fatura basımıyla kağıt, gönderimiyle de enerji tasarrufu sağlayarak ilgili süreçten kaynaklı karbon ayak izini sıfırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2020 yılı ve 2021'in ilk yarısını kapsayan 18 aylık sürede e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanılmasıyla birlikte 105 milyon 589 bin 212 adet kağıt fatura tasarrufu sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1 ton kağıdın üretimi esnasında 26 bin 700 litre su tüketildiğini ve 1,3 ton karbondioksit açığa çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda, sağladığımız kağıt fatura tasarrufu ile 453 bin 900 litre su tasarrufu edilmesine destek olduk, 22 ton karbondioksit açığa çıkmasını engelledik. Aksa Doğalgaz olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, Türkiye'nin daha temiz ve nefes alınabilir olmasına katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyor ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz."

"Düşük Karbon Kahramanı" ödülü, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından her yıl düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında karbon emisyonunu azaltan uygulamalar ve projelerle birlikte, iklim değişimine karşı mücadelede örnek oluşturan kuruluşlara veriliyor.

İstanbul, Doğalgaz, Karbon, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz, üç yıl üst üste 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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