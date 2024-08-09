Aksa Enerji 2030 Global Stratejisi Değerlendirildi

Ekonomi

Aksa Enerji'nin yöneticileri ve çalışanları şirketin 2030 Global Stratejisi'ni değerlendirmek için bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, kurumsal yeniden yapılanma ve dijital dönüşüm hedeflerine odaklanan 2030 Global Stratejisi'nde adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Bu sürecin bir parçası olarak Aksa Enerji yöneticileri ve çalışanları, bugüne kadar yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve gelecek dönemi ele almak için buluştu.

Etkinlikte, 2022 Ağustos'ta başlatılan 2030 global stratejik dönüşüm kapsamında küresel vizyon ve hedefler oluşturulmasından, bunlara ulaşmak için global işletme modeli tasarımı tamamlanmasından, dijital dönüşümü ve operasyonel mükemmelliği amaçlayan hedef yapı süreçleri tasarımına başlanmasından ve tüm bu süreçlerin güçlü global dış paydaşların desteği yanında çalışanların aktif katılımı ile bugünlere gelmesinden bahsedildi.

Türkiye'nin halka açık en büyük global elektrik üreticisi Aksa Enerji, bu etkinlik kapsamında "Power Up" mottosunu da çalışanlarıyla paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şirket olarak 2030 Global Stratejilerinin temellerini oluşturan üç ana bileşen "Çekirdeği Güçlendirmek", "Portföyümüzü Çeşitlendirmek" ve "Yeni Teknolojilere Yatırım" doğrultusunda globalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefleri ekseninde hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakış açımızla köklü bir dönüşüm başlattığımız Türkiye'nin halka açık en büyük üreticisi Aksa Enerji'de, 'Power Up' adını verdiğimiz üçüncü faz çalışmalarımızla mevcut iş süreçlerimizi yeniden şekillendirip 2030 Global Stratejimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız, rekabet gücümüzü artıracak, gelecek dönem global büyüme stratejimiz için bir zemin hazırlayacak ve sektördeki liderliğimizi pekiştirmemize olanak tanıyacak. Böylece sektördeki gelecek dönem çalışmalarımızın alt yapısını tamamlarken operasyonel mükemmeliyete odaklanacağız. Bu fazın tamamlanmasıyla birlikte Aksa Enerjililerin yeteneklerine ve yetkinliklerine yatırım yaparak, geleceğe daha hazır bir Aksa Enerji yaratacağız. Kurumsal Yönetişim kaslarımızı daha da kuvvetlendirerek tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Bu süreçte gösterdikleri özveri ve üstün başarıları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Aksa Enerji dönüşümü için hedef ve yol haritasının paylaşıldığı etkinlikte, Kazancı'nın yanı sıra Aksa Enerji İcra Kurulu Üyeleri Ahmet Serdar Nişli, Korkut Öztürkmen ve Naci Ağbal ile dönüşüme liderlik eden Aksa Enerji üst yöneticileri de değerlendirmelerde bulundu.