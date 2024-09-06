Aksa Enerji'nin Yılın İlk Yarısındaki Büyüme Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji'nin Yılın İlk Yarısındaki Büyüme Raporu

Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 1,5 milyar lira ana ortaklık net karı ve 3 milyar lira FAVÖK gerçekleştirdi. Şirket, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarının katkısıyla FAVÖK'te artış sağladı ve yenilenebilir enerji santralleri için ön lisans almaya hak kazandı.

06.09.2024 13:49
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Aksa Enerji, yılın ilk yarısında güçlü finansal performansını koruyarak 1,5 milyar lira ana ortaklık net karı ve 3 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, yılın ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde güçlü tahsilat performansıyla şirketin Afrika operasyonlarından kaynaklanan ticari alacakları önemli ölçüde azaldı.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı operasyonların katkısıyla yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK'te çeyrek bazda artış sağlanarak kümülatif FAVÖK marjı yüzde 25'e yükseldi.

Aksa Enerji, yurt içi yatırımlar kapsamında İç Anadolu ve Ege Bölgeleri'nde olmak üzere 10 şehirde toplam 891,41 megavat kurulu güce sahip olacak RES ve GES depolamalı yenilenebilir enerji santralleri için ön lisans almaya hak kazanarak bu alanda büyümeyi sürdürecek.

Şirket, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin, bölgede kesintisiz enerji sağlama hedefiyle kapasitesini yılın ilk yarısında 35 megavat artırdı ve kurulu gücünü 188 megavata yükseltti.

Özbekistan'ın en büyük Türk yatırımcısı ve ülkedeki üç enerji santraliyle toplam 740 megavat kurulu güce sahip olan Aksa Enerji, Talimercan'da 430 megavat kapasiteli bir kombine çevrim doğal gaz santralini de devreye almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kazakistan'ın Kızılorda şehrindeki 240 megavat kurulu güce sahip santral yatırımı için de çalışmalar devam ediyor. Santralde hem ısı hem enerji üretimi gerçekleştirmeyi planlayan şirket, Özbekistan ve Kazakistan yatırımlarının devreye alınmasıyla Orta Asya'daki kurulu gücünü 1410 megavata ulaştıracak.

Afrika'da da faaliyetlerini sürdüren şirket, Gana'nın Kumasi şehrinde 350 megavatlık kombine çevrim doğal gaz santralinin kurulumuna devam ediyor. Senegal'de ise 255 megavat kapasiteli bir diğer kombine çevrim doğal gaz santrali için çalışmalar sürüyor.

Yatırımlar tamamlandığında, şirketin 2 bin 644 megavat büyüklüğündeki mevcut kurulu gücünün iki katına ulaşması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, "Sürdürülebilir yüksek büyüme odaklı yatırımlarımız doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen dönemde de coğrafi çeşitliliğimizi artırarak enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya ve bulunduğumuz coğrafyalara değer katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji'nin Yılın İlk Yarısındaki Büyüme Raporu - Son Dakika

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