Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 5 yılda 125 proje ve 10 milyarlık katma değer sağladıklarını belirtti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 5 yılda 125 proje ve 10 milyarlık katma değer sağladıklarını belirterek, "Gerçek Belediyecilik ilkesiyle insanlarımızın dertleriyle dertlenmek, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atmak ve toplumun tüm kesimlerine dokunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni döneminde de insan öncelikli ve hizmet odaklı anlayışı güçlendirecek yeni projeleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ziyaretlerinde ve toplantılarında insanı merkeze alan yaklaşımlardan bahsederek belirlediği yol haritasını ortaya koyan Belediye Başkanı Dinçer, 'Gerçek Belediyecilik' vizyonunu açıkladı. Yerel yönetimlerin toplumun her kesimine dokunan hizmetler ürettiğini belirten Başkan Dinçer, "Toplumun refahını artırmak için etkili adımlar atmaya hazırlanıyoruz. İnsanımızın yaşam kalitesini yükselten her projeyi şehrimizde uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu. Aksaray'da son 5 yılda 125 projeyi hayata geçiren Başkan Dinçer, yeni dönemde de katılımcı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinden taviz vermeden hizmet ve eser belediyeciliğini etkili bir şekilde ortaya koyacaklarını ifade etti.
"Aksaray İçin Gerçek Belediyecilik" mottosuyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Dinçer, "Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı olarak yeni dönemimizde kalıcı eserler üretmeye devam edeceğiz. Gerçek belediyeciliği biz yaptık, yine biz yapacağız. Şehrimizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyip bu hedeflere ulaşmak için stratejilerimizi belirledik. Toplumumuzun bizden beklentilerini karşılamak ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik, sürdürülebilir ve kalkınmayı destekleyen projelerimizi hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Gerçek Belediyecilik ilkelerinden yola çıkarak hedeflerimizi tek tek hayata geçirerek Türkiye Yüzyılında Aksaray Yüzyılını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY
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