Aksaray'dan Dünya'ya Organik Sarımsak İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksaray'dan Dünya'ya Organik Sarımsak İhracatı

Aksaray\'dan Dünya\'ya Organik Sarımsak İhracatı
14.06.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'dan Rusya'ya organik sarımsak ihraç edilirken, Almanya ve İspanya'dan da talep geldi.

Türkiye'de ilk olarak Aksaray'dan Rusya'ya ilaç sanayiinde antibiyotiklerde kullanması için ihraç edilen sarımsakların hasadı başlarken, bu yıl sarımsaklara Almanya ve İspanya'dan da talep geldi.

Nüfusunun yüzde 80'nin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, tarım ve hayvancılık üretimindeki birçok kalemde ülke genelinde sıralamada ilk 10 içerisinde yer alırken, sarımsak üretiminde de oldukça başarılı olan tarım kentinde ilk ve tek olarak üretilen organik sarımsakların hasadı başladı. İlk olarak Rusya'ya gönderilen ve ülkede antibiyotik ilaç üretim fabrikalarında kullanılan sarımsağa bu yıl da ilgi artarak devam ediyor. Rusya'nın ardından Almanya ve İspanya da sarımsak talebinde bulunurken, bu yıl 200 ton rekolte beklenen sarımsaklar yurtdışı için hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olması ve etkili aroması nedeniyle ile tercih ediliyor.

"Aileme üretim desteği için İngiltere'den Aksaray'a geldim"

İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine sarımsak üretiminde destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e (67) ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor. Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim. Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.

"Ata tohumumuz ile Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz"

Rusya'nın sarımsakları antibiyotik ilaç sanayiinde kullandığını belirten Uğur Öngün, "Sarımsak Türkiye'de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz. Sarımsağımız ata tohumu. Atalarımızdan kalma yerli bir çeşit. Bu çeşidimizin içinde selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Aynı zamanda bazı mineral ve besinleri de içerisinde barındırıyor. Bu besinlerle Rusya'ya gönderdiğimizde, Rusya tarım üniversitesinin laboratuvarında bu sarımsağın kanser hastaları tedavilerinde kullanacaklarını ve ilaç sanayisinde değerlendireceklerini söylediler. 2017 yılında ilk etapta Rusya'ya bir konteyner ihracat yaptık. Sonrasında 2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler. Daha sonrasında ürünleri daha fazla isteyip biz de dış pazarda tamamen tanınmış olduk Rusya ile. Rusya bizim sarımsaklarımızı ilaç sanayinde kullanıyor şuan. Bu yıl da İspanya ve Almanya teklifte bulundu bize ek olarak. Bizim sarımsağımızın üretimini nasıl daha çok yükseltebiliriz diye destek oluyorlar. Bunun için makine ekipman desteği sağlayıp ürünlerin üretimini artırmak istiyorlar. Sonrasında da, 'Ürünleri İspanya'ya ithalat yapalım' dediler. Rusya ile devam ediyoruz, bu yıl İspanya ve Almanya da var. 100 bin metrekare bir alanımız var. Sarımsak verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah" dedi.

Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise "Şanlıurfa Siverek'ten geldik buraya. Sarımsak işine geldik. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6'da başlıyoruz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Burada organik sarımsak üretimi var" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, İspanya, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksaray'dan Dünya'ya Organik Sarımsak İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025’te final eşleşmesi belli oldu Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
3 körfez ülkesi İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı 3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı
Süper Lig devi çıldırdı Sezonun bombası Neymar Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İsrail’in İran’a saldırısına Türkiye’den ilk tepki: Provokasyon İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü Dehşet anları kamerada Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Hamas’tan İran’la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
İsrail’in İran’ı vurmasının ardından İncirlik Üssü’nde sessizlik hakim İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Hindistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
08:04
İran’ın gece boyu vurduğu İsrail’den ilk görüntüler Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
12:21
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
12:12
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
11:58
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
11:38
Azerbaycan’dan İsrail ve İran’a diplomatik çözüm çağrısı
Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı
11:37
Galatasaray’ın ışık şovunda dikkat çeken detay
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay
11:09
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı
11:09
Nilsu Berfin Aktaş’tan tatilde oryantal şov
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 09:43:22. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'dan Dünya'ya Organik Sarımsak İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.