Akseki'de Kuzugöbeği Mantar Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Akseki'de Kuzugöbeği Mantar Sezonu Başladı

Akseki\'de Kuzugöbeği Mantar Sezonu Başladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı, fiyatlar 1000-1250 lira arasında.

04.05.2025 09:57
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Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların 'göbek' adını verdiği 'kuzugöbeği mantarı' toplanmaya başlandı.

Toros Dağları'nda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramı bin ila bin 250 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

İlçede ormanlık alanlarda yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen mantar çeşitleri bulunurken, kuzugöbeği mantarı yörede yetişen en kıymetli mantar türü olarak öne çıkıyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

"Ağaçların dibini bir bir arıyoruz"

Akseki'de çocukluğundan bu yana nisan ve mayıs aylarında Toros Dağları'na kuzugöbeği mantarı aramaya giden Mehmet Kara, "Sabah erken saatlerde Toros Dağları'na kuzugöbeği mantarı aramak için çıkıyoruz. Sedir, ardıç ve ladin ağaçlarının diplerini tek tek arıyoruz. Yağışlı olursa kuzugöbeği çok çıkar. Her ağacın dibine gidiyoruz. Yağışlı olması durumunda bundan sonra daha da güzel olacak. Allah bereket versin. Geçimimize az çok katkısı oluyor. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır" diye konuştu.

"Bir hevesle gidiyoruz"

Aksekili Hasan Sağlam, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Sağlam, "Biz arkadaşlar ile beraber sabahın erken saatlerinde Toros Dağları'nda kuzugöbeği mantarı toplamaya çıkıyoruz. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz. Bazen bir kilo, bazen 2-3 kilo bulabiliyoruz. Hevesle Toros Dağları'nın tepelerine çıkıp kuzugöbeğini toplamaya gidiyoruz" dedi.

"Kuzugöbeği çok değerli"

Bölgede yıllardır kuzugöbeği mantarı topladığını belirten Hüseyin Çatlı, "Kuzugöbeği mantarı çok değerli olmasının yanı sıra toplaması da oldukça zor bir mantar. Ormanlık alanlarda nisan ve mayıs aylarında yetişmekte ve bahar yağmurlarının yağması ile başlayıp hava sıcaklığının yükselmesiyle sezonu bitmektedir" dedi.

"Toplamasının zevki bir başka"

Kuzugöbeği mantarı toplamanın zevkinin bir başka olduğunu anlatan Çatlı, "Kuzugöbeğini bulunca insan aşırı mutlu oluyor. İnsan dağda gezerken başka bir şey düşünmüyor. Sadece kuzugöbeğine adapte oluyorsun. Kuzugöbeği mantarı aşırı lezzetli olması sebebiyle çok değerli bir mantardır" diye konuştu.

"Zor şartlarda topluyoruz"

Kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını ifade eden Çatlı, "Toros Dağları'nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, nemli, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabah erken saatlerde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkar, akşama kadar ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama bir-iki kilogram mantar topluyoruz. Bu yıl kış ayında kar yağışı fazla olmadı ve toprak kabarmadı. Ayrıca bahar yağmurları çok az yağdı. Kuzugöbeği mantarı sezonu bu sene önceki yıllara göre az olacak gibi görünüyor" dedi.

"Biz yemek için topluyoruz"

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Çatlı, "Kuzugöbeği ilk çıktığında bin 500 liraya satılıyordu. Şu anda ise kilogramı bin ila bin 250 liradan satıyor. Biz kuzugöbeğini satmak için toplamıyoruz. Kendimiz yemek için topluyoruz. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır" diye konuştu.

"Doğal ve organik"

Akseki'de esnaflık yapan Bayram Erdoğan ise Akseki'de Toros Dağları'nda yetişen kuzugöbeği mantarının lezzetinin ve kalorisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Akseki'de kuzugöbeğinin sedir ve ladin ağaçlarının diplerinde çokça çıktığını dikkat çeken Erdoğan, "Buranın kuzugöbeği lezzetli ve kalorisi yüksek bir mantar türüdür. Beyaz ve siyahı aynıdır. Halk sedir ve ladin ağaçlarının göbeklerini tercih ediyorlar. Buranın halkı kuzugöbeğini genellikle kendisi tüketiyor. Herkes topladıkları kuzugöbeğini satmaz. Doğal organik olduğu için kurutup kışın kendileri tüketiyor. Eskiden satan çoktu ama şimdi eskisi gibi satan yok. Dağa gitmeyenler ise gelip benden alıyorlar" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Akseki'de Kuzugöbeği Mantar Sezonu Başladı - Son Dakika

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