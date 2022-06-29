Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu - Son Dakika
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Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

29.06.2022 14:05
Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

Akyurt'ta toplam üç hatta çalışan 44 minibüs tahsis altına alındı.

Akyurt'ta toplam üç hatta çalışan 44 minibüs tahsis altına alındı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) almış olduğu karar ile minibüsçüler seri plakaya kavuşurken, güzergahlarda da düzenlemeye gidildi.

Akyurt sınırları içerisinde 2007 yılında çalışmaya başlayan 44 minibüsçü için UKOME'den sevindiren karar çıktı. Sınırlı Sorumlu Akyurt Minibüsçüler Kooperatifine bağlı olarak çalışan ve 15 yıldır bu kararı bekleyen minibüsçü esnafı, "Kiracıydık, ev sahibi olduk, artık resmiyete kavuştuk" sözleri ile mutluluklarını dile getirdi.

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah ise, uzun süredir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili kurumları ile yazışma halinde olduklarını belirterek, ilçenin ulaşım sorununu çözmeye yönelik girişimlerde bulunduklarını söyledi. Refah, bugüne dek Ankara'da sadece Kahramankazan ve Akyurt ilçelerinde faaliyet gösteren minibüsçülerin tahsis altına alınmadığını vurgulayarak, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Refah, "İlçemizdeki minibüs esnafı artık seri plakaya kavuştu. 06 DCC 400'den başlayarak 44 minibüse plakaları takılmaya başlandı. Böylelikle esnafımız seri plakanın avantajlarından artık yararlanabilecek" dedi.

Minibüslerin güzergahlarında da düzenlemeye gidildi. UKOME'de alınan karar gereğince Çankırı Yolu'ndan Güzelhisar, Altınova ve Esenboğa Kavşağı'na kadar çalışacak olan minibüsler, ring atarak tekrar ilçe merkezine ulaşımı sağlayacak. Alınan kararla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların rahata kavuşacağının altını çizen Refah, "Akyurt 200'e yakın fabrikaya ev sahipliği yapıyor ve bu güzergahta da çalışan birçok vatandaşımız var, alınan bu karar ulaşımı rahatlatacak ve çalışanlar daha rahat bir şekilde işyerlerine ulaşabilecek" dedi.

Akyurt minibüsleri, Çubuk-Akyurt ve Balıkhisar-Saracalar-Büğdüz-Man Motor güzergahlarında da çalışmaya devam edecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Ankara, Akyurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu - Son Dakika

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