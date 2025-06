Alanya\'da Keçiboynuzu Coğrafi İşaretini Aldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi. ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Yüksek besin değeri ve doğal aromasıyla bilinen keçiboynuzu artık coğrafi işaretli. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, bugün gerçekleşen toplantıda Haziran ayı yönetim kurulu faaliyetleriyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirip, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

"Saburlar Mahallesi pilot bölge"

Alanya keçiboynuzunun coğrafi işaretini Alanya adına aldıklarını meclis üyeleriyle paylaşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Yüksek besin değeri ve doğal aromasıyla bilinen keçiboynuzu artık coğrafi işaretli. Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Keçiboynuzuna coğrafi işaret almamızın ardından Saburlar Mahallemizi pilot bölge olarak belirledik. Bölge halkına ve üreticilere toplamda 3 bin fidan dağıttık. Ekonomimizi ayakta tutan tüm sektörlere olduğu gibi, tarım sektörüne de ağırlık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Erdem, önceki dönem Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in katılımıyla, turizm sektörü başta olmak üzere her sektörle ilgili Haziran ayı boyunca istişare toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın katılımlarıyla, her sektörle ilgili istişare toplantıları düzenliyoruz. Haziran ayında da 'turizm' konu başlıklı önemli toplantılar gerçekleştirdik. Üyelerimizin ve esnafımızın taleplerine çözüm üretmek için bu toplantılara devam edeceğiz" dedi.

Erdem, ayrıca Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen komite toplantıları, ziyaretler ve eğitimlerle ilgili de meclis üyelerini bilgilendirip, üyelerden gelen soruları yanıtladı. - ANTALYA