Albayrak Beton, Nişpark ve Adres Koru'dan toplam 935 milyon lira hasılat öngörüyor - Son Dakika
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Albayrak Beton, Nişpark ve Adres Koru'dan toplam 935 milyon lira hasılat öngörüyor

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Albayrak Beton, KAP bildiriminde Nişpark ve Adres Koru projelerinden toplam 935 milyon lira hasılat öngördüğünü açıkladı. Çekmeköy'deki Nişpark için yaklaşık 700 milyon, Üsküdar'daki Adres Koru için yaklaşık 235 milyon lira hedeflenirken aktif proje sayısı 7'ye ulaşıyor.

Albayrak Beton, Çekmeköy'deki "Nişpark" ve Üsküdar'daki "Adres Koru" projelerinden toplam 935 milyon lira hasılat elde etmeyi öngörüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Albayrak Beton, hazır beton üretiminin yanı sıra yürüttüğü gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında iki yeni projeye imza atacak.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bilgilendirmeyle iki yeni projenin güncel durumunu ve hasılat öngörülerini paylaştı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde yer alan Nişpark projesi kapsamında, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle 104 bağımsız bölümden oluşan bir yaşam alanı planlanıyor. Projelendirme ve avan proje onay çalışmaları süren projenin inşaatına Mart-Nisan 2027'de başlanması ve çalışmaların Mart-Nisan 2030'da tamamlanması öngörülüyor. Şirket, söz konusu projeden yaklaşık 700 milyon lira hasılat hedefliyor.

İkinci proje Üsküdar Hace Hesna Hatun Mahallesi'ndeki Adres Koru ise "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçiriliyor. Arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanan ve halihazırda 34 bağımsız bölüm bulunan taşınmazlarda, yeni projeyle 42 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Mevcut durumda riskli yapı tespiti, projelendirme ve avan proje onay aşamasında olan projede inşaatın Mart-Nisan 2027'de başlayıp, Mart-Nisan 2029'da bitmesi planlanıyor. Şirkete düşen bağımsız bölümlerin satışından ve Yarısı Bizden kampanyasından yaklaşık 235 milyon lira hasılat elde edilmesi öngörülüyor.

Gayrimenkul geliştirme alanında 2008'den bu yana faaliyet gösteren ve bugüne kadar 400'ü aşkın mesken ile ticari ünite üreten şirket, mevcut projelerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Devam eden projelerden "Teraphill 15" iskan aşamasında bulunurken, "Moonpark Koru"da teslimler gerçekleştiriliyor, "Teraphill Loft"ta ise inşaat sürüyor.

Yüzde 50 ortaklıkla yürütülen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim binası projesinde de inşaat ilerliyor. "Villa Rise" projesi ise ruhsatlandırma sürecinde bulunuyor. Yeni duyurulan Nişpark ve Adres Koru projeleriyle şirketin geliştirme tarafındaki aktif proje sayısı 7'ye ulaşıyor.

Kaynak: AA
EkonomiÜsküdarEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Albayrak Beton, Nişpark ve Adres Koru'dan toplam 935 milyon lira hasılat öngörüyor - Son Dakika
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