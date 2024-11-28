Alesayi Holding’den Abraj Omar Projesi

Ekonomi

Alesayi Holding, Cityscape 2024 Fuarı'nda 'Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery' projesini duyurdu.

Cityscape 2024 Fuarı'nda, gayrimenkul sektöründeki şirketi tarafından temsil edilen Alesayi Holding, 'Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery' projesine başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre proje, Kutsal Kabe'nin birkaç adım uzağında lüks konaklama imkanı sağlıyor. Proje, holdingin maneviyat ve zarafeti ahenkle harmanlıyor ve hacıların yanı sıra bölge sakinlerine de farklı bir deneyim sunan, seçkin bir barınma olanağı sunuyor. Kutsal şehrin kalbinde, Mescid-i Haram'a 300 metre, Kabe'ye ise 800 metreden daha yakın mesafede bulunan 'Abraj Omar', yaklaşık 60 bin metrekareye yayılıyor. 200 lüks rezidans ve 280 otel odası barındıran proje, tek seferde 2 binden fazla misafiri konforla ağırlama olanağı sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Alesayi Holding'in İcra Kurulu Başkanı Mühendis Hani Habashy, "Hacılara ilham veren ve yüksek maneviyatlı, lüks konaklama olanağı sunan, ruhani bir destinasyon sunmaktan gurur duyuyoruz. Şirketimiz, Vision 2030 doğrultusunda bu projeyle moderniteyi Mekke'nin kültür ve din mirasıyla harmanlamayı amaçlıyor" dedi. - İSTANBUL