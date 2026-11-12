Ali Koç COP31'de gelişmekte olan ülkelere temiz enerji finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ali Koç COP31'de gelişmekte olan ülkelere temiz enerji finansmanı çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ali Koç, COP31'deki Bloomberg Green etkinliğinde gelişmiş ülkelerin dönüşüm finansmanında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Koç, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji için özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesini istedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Bloomberg Green at COP31" etkinliğine katıldı.

Holdingden yapılan açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç, bütün ülkelerin ulusal güvenlik, enerji bağımsızlığı, Çin rekabeti ve jeopolitik risklerle başa çıkmaya çalıştığını belirtti.

Koç, sermaye, enerji ve sanayi kapasitesi üzerinde hakimiyet kurabilen tarafın kazanacağını aktararak, ulusal güvenlik, rekabet gücü, dayanıklılık ve başarı açısından son derece önemli olan enerji dönüşümünün temelinde elektrifikasyonun bulunduğunu vurguladı.

Temiz enerjiyle ekonomik önceliklerin ilk kez daha önce hiç görülmediği kadar paralel hale geldiğini ancak piyasa güçlerinin iklim hedeflerinin tamamını karşılayamayacağını kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonları düşünüldüğünde dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi önemli. Dolayısıyla iklim hedeflerini yalnızca piyasa güçlerine bırakamayız. Bu ne anlama geliyor? Bu COP ve bundan sonraki COP'lar, piyasa güçlerinin çözüm üretemediği alanlardaki iklim sorunlarının nasıl ele alınacağına yönelik politikalar geliştirebilirse önemli bir ilerleme sağlanabilir.

Temiz enerjinin uygun maliyetli finansmana ihtiyacı var. Dünyaya baktığınızda, Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan kesimin temiz enerji yatırımlarının yalnızca yüzde 15'ini alabildiğini görüyorsunuz. Afrika ise dünya nüfusunun yüzde 20'sine sahip olmasına rağmen bu yatırımların yalnızca yüzde 2'sini alıyor. Dolayısıyla finansman çekebilmek, bu alanda başarılı olup olmayacağınızı ve karlı yatırımlar gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinizi belirleyen en önemli unsurlardan biri."

"Gelişmiş ülkeler, dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmeli"

Koç, COP29'da gelişmekte olan ülkelere yılda 300 milyar dolar finansman sağlanacağının taahhüt edildiğini kaydederek, bardağın dolu tarafından bakıldığında, temiz enerji dönüşümü için önemli miktarda kaynağın harekete geçirildiğini gördüklerini aktardı.

Mevcut finansman düzeyi ve kaynakların dağılımının, küresel hedeflere ulaşmak açısından hala yeterli olmadığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle finansman mekanizmalarının daha etkili ve kapsayıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu noktada, gelişmiş ülkelerin tarihsel emisyonlardaki payları ve finansman kapasiteleri dikkate alındığında, dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri önem taşıyor. Örneğin, kalkınma bankalarının temiz enerji yatırımlarına sağladığı her 1 dolarlık finansman, gelişmiş ülkelerde 2 dolarlık ek finansmanı harekete geçirirken, gelişmekte olan ülkelerde bu tutar yalnızca 40 sent düzeyinde kalıyor. Bu fark, özellikle gelişmekte olan ülkelerde özel sermayeyi harekete geçirecek finansman modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor."

Kaynak: AA
BloombergEkonomiEnerjiGüncelFinansCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Afrika ülkesinde altın patlaması Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi
Şi Cinping: Tayvan’la birleşme mutlaka gerçekleşecek Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:11:01. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Koç COP31'de gelişmekte olan ülkelere temiz enerji finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android