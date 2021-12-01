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Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! - Son Dakika

Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!

01.12.2021 13:05
Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!

Zincir marketlerin poşet fiyatlarına yüzde 100 artış istediği belirtildi. PAGEV ise marketlerin talebine "Geçim dergi çeken dar gelirli vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmış olur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 zam istedi. Gerekçe, yeniden değerlendirme oranları ile birlikte 25 kuruşluk poşet ücretinin tamamının artık devlete kalacak olması.

PLASTİK POŞETE YÜZDE 100 ZAM TALEBİ

2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte poşetler 25 kuruştan satılıyordu. Poşete ödenen 25 kuruşun 15 kuruşu 'geri kazanım katılım payı' olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, 4 kuruşu da vergi olarak devletin kasasına gidiyordu. Yeniden değerlendirme oranları kapsamında yeni yılla birlikte poşette paranın tamamının devlete kalması bekleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düzenledi. Poşet üreticileri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, tüketici dernekleri ve zincir marketlerin katılımıyla yapılan toplantıda zam konusu hararetli tartışmalara sahne oldu. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinin temsilcileri plastik poşet fiyatlarının 2022 yılında yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasında ısrarcı oldu.

PAGEV İSTEMİYOR

2022 yılında uygulanacak poşet fiyatına ilişkin açıklama yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, zincir marketlerin zam talebine tepki gösterdi.

Çevresel kirliliğin azaltılması ve bilinçli tüketim modelinin sağlanması hedefiyle plastik poşetin ücretli hale getirildiğini hatırlatan Eroğlu, marketçiye kalan payın giderek azaldığını ve gözlerin 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildiğini belirtti.

Eroğlu, "2022'de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak. Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketler, 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyor. Böylece 2019 yılından önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor" dedi.

Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!

alışveriş merkezi, Market, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor! - Son Dakika Ekonomi


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