Alışveriş merkezlerinde kripto para mağazaları açılıyor

3 trilyon doları aşan küresel kripto para piyasasının blockchain POS teknolojileri üreticilerinden Pundi X'in Türkiye resmi distribütörü OVO Dijital Servisler A.Ş. kurduğu bayilik modeli ile Sirkeci, Kapalıçarşı, Marmara Park AVM'de kripto büroları açtığını duyurdu. Şirket, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 100 kripto mağaza bayiliği vereceğini açıkladı.

Dünyada kripto paralara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Hızla büyüyen pazarda yeni girişimler ve iş fırsatları oluşuyor. 2021 yılında dünyada en hızlı büyüyen iş modelleri arasında ise NFT mağazaları ve kripto para büroları yer alıyor. Birçok şehirde döviz büro su benzeri kripto para büroları açılıyor. Türkiye'de değişime çabuk ayak uyduran ülkeler arasında ve sadece İstanbul'da 20'den fazla fiziksel kripto para ofisi bulunuyor.

Kripto para mağazası açmak isteyen yatırımcılarına anahtar teslim mağaza ile destek vereceklerini söyleyen Pundi X kurucu ortağı ve CEO'su Zac Cheah, "Para Borsasının Geleceği" yorumu ile bugün her yerde görmeye alışkın olduğumuz döviz büroları gibi, Pundi X kripto para ofislerinin dünya genelinde yaygınlaşacağı sinyalini verdi. Zac Cheah sözlerinde "Türkiye, XPOS kolaylaştırıcı teknolojisi ile fiziki kripto mağazalarını hayata geçirdiğimiz ilk ülke oldu. Dünyanın her yerindeki işletmeler için yeni bir kullanım alanı oluşuyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO KİOSKU MARMARA PARK AVM'DE

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan OVO Dijital Servisler Genel Müdürü Hakan Akyüz, "Türkiye'de 450 AVM var ve hepsinde bir döviz bürosu var. Fakat Türkiye'de yaşayan yabancılar ve turistler yanlarında dövizden çok kripto para taşıyorlar. Biz de bu noktada sağladığımız hizmetle hem ekonomiye büyük katkıda bulunuyoruz hem de kripto para ticareti yapmak isteyenler için borsayı ayaklarına getiriyoruz. Bir gün her alışveriş merkezinde ve havaalanında bir kripto para ofisi göreceğiz. Ece Türkiye'nin yatırımcısı olduğu Marmara Park AVM'de Türkiye'nin ilk kripto para kiosku Pundi X Türkiye tarafından açıldı" dedi.

100 PUNDİ X KRİPTO PARA BAYİLİĞİ VERİLECEK

Yeni açılacak Pundi X kripto mağazaları hakkında bilgi veren Hakan Akyüz, "Bayilerimiz ile anlaşmalarını yaptığımız 25 mağaza açılışını 2022'nin mart ayına kadar tamamlayacağız. 2022 yılı sonuna kadar belirlenen kotanın 100 bayi ile sınırlı olduğunu belirterek başvuruları pundixturkiye.com internet sitemizden alıyoruz" dedi.

"MERKEZ BANKASI DİJİTAL TÜRK LİRASI (CBDC) PROJESİ'Nİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dünyada birçok ülkenin kendi dijital para birimini oluşturma aşamasında olduğu bir dönemden geçtiğini belirten Hakan Akyüz konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"TCMB da Dijital Türk lirasının Ar-Ge aşamalarına Aselsan, Havelsan ve Tubitak'ın da dahil olduğu bir platform kurarak başladı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde finansal teknolojiler alanında ezberlerimizi bozan gelişmeler yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda her ülkenin dijital para (CBDC) çalışmaları farklı. Sınır ötesi para transferi için altyapı kurmaya çalışan ülkeler olduğu gibi Çin gibi tamamen dijitalleşen örnekler de mevcut. Pundi X uçtan uca sağladığı özelleştirilebilir blok zincir tabanlı çözümleri ile Merkez Bankalarının Dijital Para (CBDC) projelerine hizmet sunuyor. Dijital Türk lirası geliştirme sürecini de yakından takip ediyoruz."