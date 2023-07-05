Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e çıktı - Son Dakika
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Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e çıktı

05.07.2023 11:57

TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 artacak. ÖTV zammının fiyatlara yansıtılması bekleniyor. Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Buna göre alkollü içki ve sigaradan alınan maktu ÖTV tutarı yüzde 14,81'e yükseldi.

FİYATLARA YANSITILACAK

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 14.81 oldu. Alkollerde ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,81 oranında gerçekleşti. Belirlenen oranın, sigara ve alkol fiyatlarına zam olarak yansıtılması bekleniyor.

ENFLASYON YILLIK 38.21 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3.92 arttı.

YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: cuvara vergi demek alkol demek vergi demek..vergi demek yol su elektrik demek..bilmem anladık mı.. Cevap Yaz 23 59 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e çıktı - Son Dakika
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