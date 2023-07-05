Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e çıktı

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Buna göre alkollü içki ve sigaradan alınan maktu ÖTV tutarı yüzde 14,81'e yükseldi.

FİYATLARA YANSITILACAK

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 14.81 oldu. Alkollerde ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,81 oranında gerçekleşti. Belirlenen oranın, sigara ve alkol fiyatlarına zam olarak yansıtılması bekleniyor.

ENFLASYON YILLIK 38.21 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3.92 arttı.