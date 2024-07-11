ALKÜ, GES Projesi ile Enerji Tüketimini Karşılıyor

Ekonomi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Kestel Yerleşkesi'nde kurulan GES Projesi sayesinde mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "GES Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon Lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje sayesinde son 4 ayda hiç fatura ödemezken yaklaşık aylık 950 bin TL ayrıca gelir elde ettik" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), yaptığı sürdürülebilirlik projeleri ve bilimsel çalışmalarla ülke çapında örnek gösterilirken bu projelerin de meyvelerini toplamaya başladı. Türkiye'de Kamuda Performans Sözleşmesi dolayısıyla yapıldığından bir ilk olan ALKÜ GES Projesi'nde, 7 Mart'ta ilk enerji verilmesinin ardından 4 aylık dönemde enerji ihtiyacının tamamı GES'ten sağlandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, projenin detaylarını ve üniversiteye olan büyük katkısını anlattı.

"Elektrik faturası ödemiyoruz"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ GES Projesi verimi sayesinde hem ülkenin hem de üniversitenin ekonomisine büyük katkı sağlandıklarını söyledi. Üniversite olarak Türkiye'ye örnek olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Rektör Türkdoğan, "Mart ayı itibariyle ALKÜ GES projemiz enerji üretimine başladı. GES Projemizde Santralimiz haziran ayı ile birlikte yaklaşık 1 MWh gücünde elektrik üretimi gerçekleştirdi. Üretilen bu enerjimizin yüzde 70'i ile üniversitemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Kalan yüzde 30 oranındaki enerjiyi de dağıtım sistemine satıyoruz. Bu şekilde 950 bin lira kar elde etmekle birlikte haziran ayı ödemesinin de hesabımıza 450 bin lira civarında yatmasını bekliyoruz. Üniversitemiz daha öncesinde 3 milyon lira civarında elektrik faturası ödüyordu. Şimdi biz bu faturayı ödemiyoruz ve ayda 300-320 bin lira civarında gelir elde ediyoruz. Kestel Yerleşkesindeki binaların çatıları ve otoparklarına kurulan 13 futbol sahası büyüklüğündeki projemiz, aktif olarak çalışıyor. Yasal çerçeveler içinde GES Projemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bunun yanında sıfır atık projelerimiz devam ediyor. Bu projelerimiz sayesinde üniversiteler arasında öne çıkmayı planlıyoruz" dedi.

"Yeşil dönüşümün öncüsü olduk"

ALKÜ olarak yeşil dönüşümün bölgede öncüsü olduk. Üniversitemizde kurduğumuz Mama ve Kompost Üretim Tesisimiz, sıfır atık projelerimiz ve GES Projemiz sayesinde ülkemizin ve üniversitemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. ALKÜ olarak proje başlangıcından bu yana elde ettiğimiz ekonomik kazançlarla enerji verimliliği alanında daha fazla yatırım yapabilmeyi hedefliyoruz. Genel kamu yararına hizmet etmekte olan projemiz, ülke genelinde enerji maliyetlerinin azalmasına ve enerji bağımsızlığının artmasına katkıda bulunuyor. Bu da milli ekonomiyi güçlendirerek ekonomik büyümeyi destekleyecek ve bu alanda öncü olacaktır. Projemiz, tüm ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"Projelere devam edeceğiz"

Yerleşkelerinin tamamının enerji üretimini karşılayan, hiç elektrik faturası ödemeyen ALKÜ; aynı zamanda proje sayesinde 2 aydan kısa bir sürede 527 bin TL gelir elde etti. ALKÜ Enerji Yönetim Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut, ALKÜ GES Projesi hakkında bilgi verdi. Proje sayesinde ALKÜ yerleşkelerinin elektrik faturası ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını vurgulayan Akbulut, "Enerji ile ilgili üniversitemizin yatırımları 2022 yılı itibariyle enerji etütlerinin yaptırılmasıyla başladı. Üniversitemizin yıllık 2 milyon 100 bin kWh saatlik bir enerji tüketimi var. Enerji kayıplarını azaltmaya yönelik verimlilik artırıcı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerin ilki de Kamuda Performans Sözleşmesi kapsamında hayata geçirdiğimiz 1,7 MWh kurulu güce sahip olan GES santralimiz oldu. Kurulu santralimiz mart ayı itibariyle sisteme girdi. Mart ayından haziran ayına kadar geçen sürede yaklaşık üniversitemize 1 MWh gücünde bir enerji üretimi gerçekleştirdi. Bu enerjinin yüzde 70'ini üniversitemiz kullandı. Geriye kalan yüzde 30'luk kısım da sistem üzerinden satıldı. Böylece üniversitemize sıfır enerji tüketimiyle sadece enerji dağıtım sistem kullanım bedeli gelecek şekilde bir fatura geldi. Geçmiş yıllarda yaklaşık 3 milyon liralık fatura geldiği oluyordu. Şu anda sadece 584 lira gibi sistemin kullanımından kaynaklı bir fatura geldi. Bunun dışında ayrıca enerji satışımız gerçekleşti. Bu geçtiğimiz 4 ayda satıştan elde ettiğimiz gelir ise 950 bin lirayı buldu" diye konuştu.

Yatırımların artacağını dile getiren Öğr. Gör. Leyla Akbulut, "Üniversite olarak verimlilik artırıcı projeler kamuda da birbirini teşvik ediyor. Üniversite olarak bizim de 32 adet enerji verimliliği önlemimiz var. 13 futbol sahası büyüklüğündeki GES Projemiz, bu önlemlerden bir tanesini oluşturuyor. Kalan diğer projeleri de hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA