Allianz, Masterpass ile müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor

Allianz Türkiye, Mastercard iş birliğiyle yeni bir ödeme deneyimi sunuyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kullanım alışkanlıklarını ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Geleceğin Allianz'ını dijital teknolojiyle inşa eden Allianz Türkiye, müşterilerini kullanıcı dostu bir ödeme deneyimiyle bir araya getiriyor. Mastercard'ın kart saklama çözümü Masterpass ile iş birliği yapan Allianz Türkiye, müşterilerine ödemelerini Allianz'ım mobil uygulaması üzerinden "hızlı, kolay ve güvenli" şekilde tamamlama imkanı sunuyor.

Sigorta sektöründe ödeme sistemlerine Masterpass'i entegre eden "ilk" kurum olan Allianz Türkiye müşterilerine, istedikleri takdirde, farklı uygulamalardaki Masterpass altyapısında kayıtlı olan kartlarını Allianz'ım uygulamasında da görüntüleyip, ödemelerini tek adımda tamamlayabilme kolaylığı getiriliyor.

Allianz müşterileri ödeme yaparken birçok kayıtlı kart arasından seçim yapabiliyor veya yeni kartlarını Allianz'ım uygulamasına kaydedip sonraki poliçe ödemelerinde de tek adımda ödemelerini tamamlayabiliyorlar.

İlk aşamada hayat dışı ürünlerin ödemelerinin yapılabileceği Masterpass altyapısı kısa süre içerisinde diğer poliçelerin ödemeleri için de kullanılabilecek.