Üye Girişi
Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı - Son Dakika

Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı

17.01.2022 10:10
Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı

Sigorta şirketi Allianz Türkiye'nin, inovatif startup'larla iş birliğini güçlendirmek, startup'ların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı.

Sigorta şirketi Allianz Türkiye'nin, inovatif startup'larla iş birliğini güçlendirmek, startup'ların girişimlerini hızlandırmak ve sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek hedefiyle Hackquarters iş birliği ile hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı.

Allianz Türkiye'nin sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağı doğrultusunda, startup'larla iş birliğini artırma ve startup'ların girişimlerini hızlandırma hedefiyle hayata geçirdiği HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, 6 aylık hızlandırma programı ile sigorta sektöründe önemli bir işe imza atan sigorta şirketi, program ortağı Hackquarters ile birlikte hem startup'ların girişimlerini hızlandırmayı hem de sigorta sektörüne ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefledi. Programa gelen 87 başvuru arasından öne çıkan B2Metric, Co-one, OtoKonfor, Diyetkolik, Uservision programa kabul edildi. Program süresince girişimler yurtiçi ve yurtdışından toplam 750 bin dolarlık yatırım topladı.

Programda; kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ile dijital sağlık çözümleri alanlarında inovatif çözümleri olan girişimcilerle iş birliği yapıldı. 6 ay süren HackZone Scale Up Accelerator ile startup'lara, Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman 49 mentor ve eğitmen tarafından toplam 88 saatlik mentorluk desteği verildi. Girişimcilere ayrıca, sigorta şirketinin ağından faydalanma ve sigorta şirketinin API'larına (Uygulama Ara Yüz Programları) erişim imkanı sunularak toplam 200 bin TL nakit destek sağlandı. Startup'lar sigorta şirketi ile iş birliği yapma, Allianz'ın uluslararası yatırım network'üne ve büyük yatırım network'lerine de erişim fırsatı buldu.

Konuyu değerlendiren Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Sektörümüze yenilikçi iş modelleri kazandırmayı ve startup'ların girişimlerini hızlandırmayı amaçladığımız HackZone Scale Up Accelerator Programımızla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik. Programda, startup'lara nakit fon desteği ile eğitim, mentorluk, uluslararası yatırım ağına ve Allianz'ın alanında uzman çalışma arkadaşlarımıza erişim imkanı sunduk. Ayrıca, programın bizim için en değerli kısmı olan startup'larla iş birliği fırsatını yakaladık. Bundan sonra da girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve startup iş birliklerine devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Girişimcilik, Yatırım, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü         
16:34
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş         
15:00
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
16:37 Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala yine tahliye edilmedi
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
16:31 Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi
16:16 Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL
16:09 Uzmanları ayağa kaldıran yöntem! Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişiriyorlar
16:06 Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular
15:50 Yerli hamsi tezgahlara pahalı çıktı: Kilosu 50 liradan satılıyor
15:43 Simit tezgahını çalmak için kafasına siyah poşet taktı! Simitçi: Tekrar alacak gücüm yok
15:36 Zülfü Livaneli'den, Minik Serçe'ye destek: Haksız saldırı saldıranı küçültür, Sezen'i daha da büyütür
15:36 Turabi Çamkıran, yeni projesini açıkladı: Yok artık daha neler diyeceğiniz türden
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 16:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Allianz Türkiye'nin HackZone Scale Up Accelerator programı tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement