Allianz Türkiye'ye Gartner'dan İki Ödül

Ekonomi

Allianz Türkiye, sağlık ve finans hizmetleri alanlarında hayata geçirdiği yapay zeka destekli uygulamalarıyla, danışmanlık şirketi Gartner'dan 2 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner tarafından verilen "Sağlık ve Yaşam Bilimleri için İnovasyon Ödülleri" ile "Finansal Hizmetler için İnovasyon Ödülleri" sahiplerini buldu.

Allianz Türkiye, "Yapay Zeka Desteğiyle Elementer Hasar Dosyalarında Verim Artışı" projesiyle, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı içine alan bölgede (EMEA), sigorta alanında geliştirilen en iyi ikinci inovasyon projesi seçilerek ödüle layık görülürken, "Sağlık Tazminat Otomasyonunda Yapay Zekanın Gücü" adlı projesi ise, sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde, küresel alanda üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.