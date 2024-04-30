Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. İnşaat yatırımları ve ihracatın olumlu katkısıyla büyüme sağlanırken, yüksek enflasyon ve düşen tüketici harcamaları büyümeyi yavaşlattı. Alman ekonomisi, teknik resesyona girmekten kurtuldu ve hafif bir iyileşme işareti gösterdi. Almanya'nın büyüme beklentisi de revize edilerek yüzde 0,3'e yükseltildi.

30.04.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Piyasa beklentisi, dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi.

Böylece ilk çeyrekteki büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,5 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, inşaat yatırımları ve ihracattan geldi. İlk çeyrekte belirsizlik ve alışılmışın dışında yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi sonucu tüketici harcamalarının azalması büyümeyi yavaşlattı.

İlk çeyrekte yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 0,9 oldu. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve rekor düzeydeki faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Avro Bölgesi'ndeki büyük ekonomiler arasında en zayıf ekonomi olarak dikkati çekmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Öte yandan, Almanya'da martta perakende satışlar bir önceki aya kıyasla reel olarak yüzde 1,8 artarak yaklaşık son 2,5 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, Almanya, Ekonomi, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:16:28. #1.11#
SON DAKİKA: Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement