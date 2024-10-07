Alman Otomotiv Satışları Yüzde 4,7 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Alman Otomotiv Satışları Yüzde 4,7 Düştü

Alman otomotiv endüstrisi, 2023'ün ilk yarısında satışlarını yüzde 4,7 azaltarak 269,5 milyar avroya geriledi.

07.10.2024 13:46
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Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar avroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke otomotiv sektörünün yılın ilk yarısına ilişkin satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak, 269,5 milyar avroya düştü.

Söz konusu endüstri, 2023 ocak-haziran döneminde artan fiyatların da etkisiyle 282,6 milyar avroluk rekor bir nominal satış kaydetmişti.

Bu arada, Alman otomotiv endüstrisi, 2024'ün ilk yarısındaki düşüşe rağmen, Almanya'daki toplam sanayi ürünleri satışlarının dörtte birini (yüzde 25,2) gerçekleştirerek en yüksek satışa sahip sektör olmaya devam etti.

Destatis açıklamasında, otomotiv endüstrisindeki gelir düşüşünün tüm imalat sektörlerinde kendini gösterdiği belirtildi.

Buna göre, söz konusu dönemde karoser ve treyler gelirleri yüzde 11,6, şanzıman veya tampon gibi araç parça ve aksesuarları gelirleri yüzde 5,4, motorlu taşıt ve motorlu taşıt motoru üretimi gelirleri ise yüzde 4,3 azaldı.

Satışların yüzde 70'ini ihracat oluşturuyor

Yılın ilk yarısında Alman otomotiv endüstrisinin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 70'ini (190 milyar avro) ihracat oluşturdu. Bu oran son 15 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

Almanya ocak-haziran döneminde 1,7 milyon adet otomobil ihraç ederek 68,4 milyar avro gelir elde etti. Adet olarak ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Yılın ilk yarısında Almanya'dan ihraç edilen yeni otomobillerin neredeyse dörtte biri (yüzde 22,7) tamamen elektrikli otomobil oldu.

Geçen yılın aynı dönemine yüzde 2,5 daha az elektrikli otomobil ihraç edilirken, 2022'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 113,9 daha fazla elektrikli otomobil ihraç edildi.

En büyük ikinci istihdam

Destatis, Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişi istihdam edildiğini de açıkladı. Sektörün istihdamı 2023'ye göre yüzde 0,8 azaldı. Alman otomotiv sektöründe son 15 yıl içinde en yüksek çalışan sayısı yaklaşık 834 bin ile 2019'un ilk yarısının sonunda gerçekleşmişti.

Verilere göre, Haziran 2024 itibarıyla Alman sanayisinde çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe çalışıyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü yaptı.

Çin rekabeti

Bu arada, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in, 2 Eylül'de tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarıda bulunması, sektörde yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyor. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerin araçlarının üretimi yapılıyor.

Bu arada, Alman sanayisinin gittikçe zayıflaması, Çinli şirketlerin teknolojik olarak arayı kapatması ve hatta Uzak Doğulu şirketlerin yenilenebilir enerji ve otomotiv de Almanları geride bırakması Almanya'da "Çin Şoku" olarak tartışılıyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Otomotiv Satışları Yüzde 4,7 Düştü - Son Dakika

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