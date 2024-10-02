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Ekonomi

Alman Otomotiv Sektörü Toparlanıyor

Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi eylülde artarak eksi 23 puana yükseldi.

02.10.2024 15:48
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Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığı bir önceki ay yaşadığı düşüşün ardından eylülde bir miktar toparlandı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ağustosta eksi puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, eylülde 1,3 artarak eksi 23 puana yükseldi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 39,6 puandan eksi 32,4 puana çıktı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Otomotiv endüstrisi böylece bir önceki aydaki düşüşü durdurabildi. Ancak her şeyi açıklığa kavuşturmak için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen'in, 2 Eylül'de tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarıda bulunması, sektörde yaşanan sıkıntıları gözler önüne sermişti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

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