Alman Sanayisi Orta Doğu Krizinden Etkileniyor

31.03.2026 12:25
Almanya'da her 10 sanayi şirketinden 9'unun faaliyetlerinin Orta Doğu'da tırmanan gerilimden olumsuz etkilendiği bildirildi.

Merkezi Münih'te Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle yayılan çatışmaların Alman şirketleri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırma sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Orta Doğu'daki çatışmalar Alman sanayisinde belirsizliğe yol açarken maliyetleri de artırıyor. Ülkede her 10 sanayi şirketinden 9'unun, bölgede tırmanan gerilim nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilendi.

Alman sanayi şirketlerinin yalnızca yüzde 9'u mevcut süreçten etkilenmediğini belirtti.

Araştırmaya katılan sanayi şirketlerinin yüzde 78'i, en büyük risk faktörü olarak yükselen enerji fiyatlarını gösterdi. Şirketlerin yüzde 36'sı sevkiyat rotalarındaki kısıtlamalar ile ham madde ve ara mamul tedarikinde yaşanan sorunlara dikkati çekerken yüzde 16'sı hava kargo taşımacılığındaki aksamalardan endişe duyuyor. Ayrıca, işletmelerin yaklaşık 4'te 1'i temel ihracat pazarlarında talebin düşeceğini öngörüyor.

"Birçok şirket, gelecek aylarda ortaya çıkacak ek yükler için hazırlık yapıyor"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bölgedeki çatışmaların sanayiyi doğrudan etkilemesinin yanı sıra ciddi bir belirsizliğe yol açtığını vurguladı.

Wohlrabe, birçok şirketin, gelecek aylarda ortaya çıkacak ek yükler için hazırlık yaptığını aktararak, "Sonuçlar, savaşın ekonomik yansımalarının şimdiden belirginleştiğini ve bu etkilerin farklı kanallar aracılığıyla şiddetlenebileceğini kanıtlıyor. Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, şirketlerin ekonomik sorunları o denli büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik riskler derinleşiyor

Öte yandan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta bir ay geride kalırken finansal riskler daha belirgin hale gelmeye başladı. Şirketler, lojistik maliyetlerindeki belirsizlik, artan sigorta primleri ve yükselen ödeme riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bölgedeki gerilimin etkisiyle Alman iş dünyasındaki iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı. Şubatta 88,4 puan olan Almanya İş Ortamı Güven Endeksi, mart ayında 86,4 puana gerileyerek Şubat 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Mevcut durumlarını temkinli bir yaklaşımla değerlendiren şirketlerin, gelecek döneme ilişkin beklentilerinin ciddi şekilde kötüleştiği gözlendi.

Kaynak: AA

