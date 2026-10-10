Almanya, AB bütçe teklifindeki 159 milyar avroluk kesintiye sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Almanya, AB bütçe teklifindeki 159 milyar avroluk kesintiye sert tepki gösterdi

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Almanya, İrlanda Dönem Başkanlığının 2028-2034 dönemi AB bütçe teklifini, Komisyon planına göre 159 milyar avroluk kesinti öngörmesi nedeniyle reddetti. Başbakan Merz, teklifin öngördüğü tutarın anlaşma için temel olamayacağını belirterek finansmandaki adaletsizliği eleştirdi.

Alman hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki uzun vadeli bütçesine yönelik sunulan yeni teklifi kabul edilemez bularak reddetti.

İrlanda Dönem Başkanlığı, AB'nin toplam bütçesine ilişkin yeni bir teklif hazırladı. Yeni teklif, 2028-2034 dönemini kapsayan toplam AB bütçesinin hacmini 1 trilyon 826 milyar avro seviyesinde belirlemeyi hedefliyor. Sunulan yeni teklif Avrupa Komisyonunun teklif ettiği bütçede yaklaşık 159 milyar avroluk kesinti öngörüyor.

Ancak İrlanda'nın bu planında geleneksel tarım sübvansiyonları ve bölgesel kalkınma yardımlarına neredeyse hiç dokunulmazken tasarrufun büyük bir bölümünün, Almanya'nın öncelik verdiği endüstriyel rekabetçilik, bilimsel araştırma, savunma ve dış yardımlar gibi vizyon projelerine ayrılan kaynaklardan yapılması, Berlin'in sert tepkisine yol açtı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, İrlanda Dönem Başkanlığının AB bütçe müzakereleri için sunduğu yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve teklifini sert bir dille reddederek "Yeni teklifin öngördüğü tutar, bir anlaşma için temel teşkil edemez." dedi.

AB bütçesinin Almanya gibi en büyük finansal yükü taşıyan ülkeler açısından karşılanabilir düzeyde olması gerektiğini belirten Merz, İrlanda'nın diplomatik çabalarına teşekkür etse de bütçenin finansman yapısındaki adaletsizliği eleştirdi.

Merz, "Güçlü ve egemen bir Avrupa için temelden modernize edilmiş ve mali açıdan karşılanabilir bir Çok Yıllı Mali Çerçeveye ihtiyacımız var. Ancak bir anlaşmaya varmaktan hala çok uzağız." ifadelerini kullandı.

Gerekli düzenlemelere her ülkenin katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Merz, AB bütçesi harcamalarında önceliklerin belirlenmesi ve modernizasyonun, her ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Friedrich Merz, daha önce de AB bütçesinde sadece rakamsal bir pazarlık değil, aynı zamanda yapısal reform yapılması çağrısında bulunmuştu.

AB bütçesinin hazırlanma süreci

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB ülkelerinin temsilcileri, son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Daha önce AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için yaklaşık 2 trilyon avro büyüklüğünde teklif sunmuştu. Komisyon, yeni bütçeyle güvenlik ve savunma, rekabet gücü, göç, enerji ve iklim dayanıklılığı gibi alanlardaki yeni ihtiyaçlara daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçenin daha esnek hale getirilmesini ve finansman programlarının sadeleştirilmesini amaçlıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın sağlanması gerekiyor. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliğiyle alınıyor. Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları ve bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
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