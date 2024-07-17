Almanya Bakanlar Kurulu 2025 Bütçe Tasarısını Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Bakanlar Kurulu 2025 Bütçe Tasarısını Onayladı

Almanya'da Bakanlar Kurulu, koalisyonu oluşturulan partilerin haftalarca süren gergin müzakerelerin ardından 2025 federal bütçe tasarısını ve ekonomik büyüme paketini onayladı. Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun 2025 yılı federal bütçe taslağını, 2028'e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali planı ve ekonomiyi canlandırma paketini onayladığı belirtildi.

17.07.2024 17:00
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Almanya'da Bakanlar Kurulu, koalisyonu oluşturulan partilerin haftalarca süren gergin müzakerelerin ardından 2025 federal bütçe tasarısını ve ekonomik büyüme paketini onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun 2025 yılı federal bütçe taslağını, 2028'e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali planı ve ekonomiyi canlandırma paketini onayladığı belirtildi.

Almanya hükümetinin "sağlam ve güvenilir bir mali politikayla" ülkenin Avrupa'da önemli bir istikrar çıpası olarak kalmasını sağladığına yer verilen açıklamada, yatırımlarla ekonomik büyümenin ivmelendirilerek ülkede orta ve uzun vadeli potansiyel büyümenin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Gelecek yıl için harcamalar ve gelirlerin 480,6 milyar avro olarak öngörüldüğü bütçede, yatırımların da 78 milyar avro olacağı tahmin ediliyor. Tasarıda, 2025'de net borçlanmanın 43,8 milyar avro olması beklenirken, bunun 2026'de ise 38,6 milyar avroya inmesi öngörülüyor.

Alman hükümeti "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi beş alanda 49 önlem içeriyor.

Pakette, Alman vatandaşları için gelir vergisi indiriminin 2025 ve 2026 yıllarında 23 milyar avroya ulaşacağı öngörülüyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025 bütçesinin Almanya'nın güvenliğine, eğitimine, altyapısına ve inovasyonuna ve ekonomisinin dönüşümüne rekor düzeyde yatırım içerdiğini belirterek, "Bunu yaparken, bizi Avrupa'da bir istikrar çıpası haline getiren borç frenine uyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomiyi canlandırma paketi ile Almanya'yı bir iş yeri olarak daha cazip hale getirmek için önemli bir ekonomi politikası ivmesi sağladıklarını ifade eden Lindner, "Bütçede yeni bir manevra alanı ancak daha fazla ekonomik büyüme ile oluşturulabilir. Bunun için rekabet gücümüzü artırmalı ve yenilikçi gücümüzü güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu Alman koalisyon hükümetinin genel seçimlere bir yıl kala, hazirandaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından bütçe ve ekonomiyi canlandırmak için uzun zamandır beklenen bir paket üzerinde anlaşmaya varması dikkati çekmişti.

Almanya'nın üç partili koalisyon hükümeti, ülkenin bazı harcamalarını sınırlayan anayasal borç freninin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda aylardır anlaşmazlık içindeydi.

Söz konusu bütçenin onaylanması, gelecekteki kesintiler ve harcama planları üzerindeki farklılıkları çözmek amacıyla uzun süredir devam eden istişarelerden sonra geldi.

SPD ve Yeşiller, harcama kısıtlamalarının gevşetilmesini tercih ederken, Maliye Bakanlığını elinde bulunduran FDP katı harcama kurallarının sürdürülmesini istemişti.

Ukrayna'ya daha az askeri yardım

Bu arada, Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımı gelecek yıl yarıya indireceği belirtildi. Alman hükümetinin bütçe taslağına göre, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım 2024 yılında yaklaşık 8 milyar avro olurken, bu 2025'de 4 milyar avroya düşürülecek.

Alman hükümeti, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarının büyük bir kısmının ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerince kabul edilen dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinden elde edilen 50 milyar dolarlık krediyle karşılayabileceğini ve silahlanma için ayrılan fonların tamamen kullanılmayacağını umuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya Bakanlar Kurulu 2025 Bütçe Tasarısını Onayladı - Son Dakika

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