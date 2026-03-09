Almanya Başbakanı Merz'den Enerji Fiyatlarına Dikkat - Son Dakika
Almanya Başbakanı Merz'den Enerji Fiyatlarına Dikkat

09.03.2026 19:26
Friedrich Merz, yükselen enerji maliyetlerinin Alman ekonomisi üzerindeki etkilerinden endişeli.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle hızla yükselen enerji maliyetlerinin Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinden "endişe duyduğunu" açıkladı.

Merz, Başkent Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçim sonuçlarını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, küresel enerji arz güvenliği üzerindeki riskleri artırırken Merz, küresel petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar sınırını aşmasının sanayi ve büyüme rakamları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri küresel petrol fiyatlarının ilk kez yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını değerlendiren Merz, "Enerji piyasalarındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Federal Kartel Dairesi konuyla ilgili inceleme başlattı. Bu incelemenin sonuçlarını bekliyoruz, ancak enerji fiyatlarındaki artışın Alman ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerinden derin endişe duyuyoruz. Bu durumun ekonomik konjonktüre doğrudan yansıyabileceğinin farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merz, enerji maliyetlerini düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için uzun vadeli stratejiler geliştirdiklerini vurguladı.

Enerji arzını çeşitlendirerek fiyatları kalıcı olarak aşağı çekmeyi hedeflediklerini belirten Merz, "Enerji politikalarında bağımsızlığımızı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu, birkaç gün içinde tamamlanabilecek bir görev değil, sabır ve kararlılık gerektiren bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

