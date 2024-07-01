Almanya'da Her 7 Çocuktan Birinin Yoksulluk Riski Altında Olduğu Bildirildi

Ekonomi

Almanya'da her 7 çocuktan birinin yoksulluk riski altında bulunduğu bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkede "2023 gelir ve yaşam koşullarına" ilişkin anket sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, çocuk ve genç yoksulluğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da çözülmemiş bir sorun olmaya devam ediyor.

Anket verilerine göre, 2023'te ülkede 18 yaşın altındaki her 7 çocuktan biri (yaklaşık 2,1 milyon çocuk) yoksulluk riski altında bulunuyor.

Almanya'nın toplam nüfusunda yoksulluk riski oranı yüzde 14,4 olurken, ülkede toplam reşit olmayanlarda bu oran yüzde 14 oldu.

2022'de çocuklar ve gençler için yoksulluk riski altında olma oranı yüzde 15 iken, bu oran geçen yıl yüzde 14,8'e indi.

Destatis açıklamasında, ülkede çocukların ve gençlerin ne ölçüde yoksulluk riski altında oldukları ebeveynlerinin eğitim durumuna da bağlı olduğu belirtildi.

Geçen yıl ebeveynleri ortaokul ya da mesleki yeterliliği olmayan, lise diploması gibi daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olan 18 yaşından küçükler için yoksulluk riski oranı yüzde 36,8 iken, ebeveynleri orta düzeyde eğitim almış ve mesleki eğitimi tamamlamış olan çocuk ve gençlerin yüzde 14,3'ü yoksulluk riski altındaydı.

Ebeveynleri yüksek lisans veya üniversite derecesi gibi daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olan çocuk ve gençlerin yüzde 5,8'i yoksulluk riski altında bulunuyordu.

Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olduğu belirtilen Destatis açıklamasında, "Yoksulluk sadece finansal değil aynı zamanda sosyal faktörlere de yansıyabilir. 2023 yılında Almanya'da 18 yaşın altındaki neredeyse her dört kişiden biri (yüzde 23,9) yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı." denildi.

Bu arada, Destatis, toplam nüfusun medyan gelirinin yüzde 60'ından daha az gelire sahip olan herkesi yoksulluk riski altında kabul ediyor.

Almanya'da 2023'te bekarlar için bu eşik aylık net 1.314 avro, 2 yetişkin ve 14 yaşından küçük iki çocuklu haneler için ise aylık net 2 bin 759 avro oldu.