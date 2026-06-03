Almanya'da Hizmet Sektöründe Daralma Devam Ediyor - Son Dakika
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Almanya'da Hizmet Sektöründe Daralma Devam Ediyor

03.06.2026 13:57
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Almanya'da hizmet sektörü PMI, mayıs ayında da daralma ile 48,1'e yükseldi; enerji maliyetleri etkili.

Almanya'da hizmet sektörü faaliyetlerindeki daralma, zayıf talep ve Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması nedeniyle mayısta da devam etti.

S&P Global, Almanya'nın mayıs ayına ilişkin nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI mayısta 46,9'dan 48,1'e yükseldi. Endeks, 47,8 puan olan öncü verinin hafif üzerinde gerçekleşse de sektörde son bir yıldır ilk kez üst üste 2 ay daralma kaydedilmiş oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

"Enerji maliyetleri ve belirsizlikler talebi baskılıyor"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün mayıs ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum, yılın ilk çeyreğindeki güçlü büyümenin ardından genel ekonominin ikinci çeyrekte küçülme sürecine girebileceği ihtimalini artırıyor." ifadesini kullandı.

Artan enerji maliyetleri ve belirsizliklerin talebi baskılamayı sürdürdüğünü kaydeden Smith, "Ticari faaliyetlerdeki ve yeni siparişlerdeki düşüş hızının yavaşlaması, ikinci çeyrekteki olası bir ekonomik daralmanın ılımlı kalacağına dair umut veriyor. Hizmet sektörü firmaları bir ay öncesine kıyasla geleceğe yönelik çok daha güçlü bir iyimserlik bildirse de piyasadaki güvenin, Orta Doğu'da savaş başlamadan önceki seviyelere henüz tam olarak dönmediğini belirtmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Almanya, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Hizmet Sektöründe Daralma Devam Ediyor - Son Dakika

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