Almanya'da İşsiz Sayısı Haziranda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İşsiz Sayısı Haziranda Arttı

Almanya'da işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle haziranda bir önceki aya göre 19 bin kişi arttı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 781 bine yükseldi ve mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6'ya çıktı. Alman ekonomisi ise imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle büyümede zorlanıyor.

28.06.2024 12:33
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Almanya'da işsiz sayısı, durgun ekonominin iş gücü piyasasını olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle haziranda bir önceki aya göre 19 bin kişi arttı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 19 bin artarak 2 milyon 781 bine yükseldi. Ülkede mayısta yüzde 5,9 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise haziranda yüzde 6'ya yükselerek, Mayıs 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasalarda işsiz sayısının 15 bin artması bekleniyordu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman iş gücü piyasasında zayıflığın devam ettiğini belirterek, şirketlerin yeni personel arayışlarında halen temkinli olduklarını ifade etti.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İşsiz Sayısı Haziranda Arttı - Son Dakika

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