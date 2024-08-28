Almanya'da İşsizlik Artıyor: Şirketler İşten Çıkarmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da İşsizlik Artıyor: Şirketler İşten Çıkarmayı Değerlendiriyor

Almanya'da durgun olan ekonominin etkisiyle Alman şirketlerinin yeni istihdam oluşturma isteklerinin azaldığı ve imalat sektöründe daha fazla şirketin işten çıkarmayı değerlendirdiği bildirildi.

28.08.2024 16:17
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Almanya'da durgun olan ekonominin etkisiyle Alman şirketlerinin yeni istihdam oluşturma isteklerinin azaldığı ve imalat sektöründe daha fazla şirketin işten çıkarmayı değerlendirdiği bildirildi.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'daki şirketlerin personel planlamalarında daha temkinli davrandığı belirtildi.

Ülkede temmuzda 95,3 puan olan İstihdam Barometresi'nin, ağustos ayında 94,8 puana gerilediği bildirildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomideki zayıflık, istihdam gelişimine de yansıyor. Siparişlerin yetersizliği şirketlerin işe alımları frenlemesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Ankete göre, İstihdam Barometresi, imalat sektöründe belirgin bir şekilde düşerken, sanayide daha fazla şirket işten çıkarmayı değerlendiriyor.

Ifo, aynı durumun mağazalarda müşteri eksikliğinin yaşandığı perakende için de geçerli olduğunu ve inşaat sektöründe, ağır krize rağmen çalışanların elde tutulduğunu aktardı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Ekonomi, yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da İşsizlik Artıyor: Şirketler İşten Çıkarmayı Değerlendiriyor - Son Dakika

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