Almanya'da Konut Fiyatları Artışa Geçti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da konut fiyatları 2025 yılında yüzde 3,2 artarak düşüş dönemini geride bıraktı.

Almanya'da konut fiyatları, iki yıl süren aralıksız düşüşün ardından 2025 yılında ilk kez artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2025 yıl geneli ve söz konusu yılın son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 3,2 arttı. Bu gelişmeyle birlikte, 2022'den bu yana devam eden gerileme dönemi sona ermiş oldu.

Almanya emlak piyasasında uzun yıllar süren büyüme süreci, artan faiz oranları, yükselen malzeme maliyetleri ve hayat pahalılığı nedeniyle 2022'den sonra sekteye uğramıştı.

Söz konusu ekonomik baskılar neticesinde konut fiyatları 2023'te yüzde 8,4, 2024'te ise yüzde 1,5 gerilemişti. 2025 verileri, piyasanın 2022'deki yüzde 6,1'lik büyüme performansının ardından yeniden toparlanma eğilimine girdiğini teyit etti.

Öte yandan, konut fiyatları 2025'in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Yılın son çeyreğinde Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf gibi yedi büyük metropolde daire fiyatları yüzde 2,1, müstakil (bahçeli) ev fiyatları ise yüzde 1,5 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:26:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.