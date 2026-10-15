Almanya'da patates rekoltesi 10,4 milyon tona inecek, eylülde fiyat yüzde 11,3 arttı

Almanya'da bu yılki kötü hasat dönemi, temel gıda maddelerinden patatesin fiyatında sert yükselişe neden oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede tüketiciler eylül ayında patates için geçen yılın aynı dönemine göre kilo başına yüzde 11,3 daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

Söz konusu artışın, ülkede eylül ayı için açıklanan yüzde 3,3'lük enflasyon oranının oldukça üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Tüketici fiyatlarındaki tırmanışın temel nedeni, tedarik zincirinin ilk halkası olan üretici maliyetlerindeki artış olarak öne çıktı.

Ağustos ayında patates üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 61,5 yükselerek son üç yılın en sert artışını kaydetti. Tarım ürünleri genelinde fiyatlar düşüş eğilimi gösterse de bitkisel ürünler grubundaki artış eğilimi genel endeksi yukarı taşımaya devam etti.

Patates hasat tahminlerine ilişkin ön sonuçlar, bu yıl patates rekoltesinin geçen yıla kıyasla yaklaşık dörtte bir oranında azalarak 10,4 milyon tona gerileyeceğini gösterdi.

Üretimdeki bu keskin düşüşte, ekim alanlarının daralmasının yanı sıra yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle hektar başına alınan verimin ciddi ölçüde azalması etkili oldu.

Ülke genelinde hektar başına patates verimi, normal dönemlerdeki 46 tonluk ortalamanın gerisinde kalarak şu ana kadar 38,9 ton olarak tespit edildi.

Federal Tarım ve Gıda Dairesi (BLE) verilerine göre Almanya, iç tüketim ihtiyacının üzerinde patates üreterek kendi kendine yetebilen ve büyük oranda ihracat yapan bir ülke konumunu sürdürüyor.

Ancak uzmanlar, mevcut hasat döneminde yaşanan rekolte kaybının perakende raflarındaki fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörüyor.