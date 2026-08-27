Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor

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Eylül ayında tüketici güveni artarak toparlanma sürecini sürdürüyor, gelir beklentisi en yüksek seviyede.

Almanya'da tüketici güveni, ekonomik ve finansal görünümdeki iyileşmenin etkisiyle eylül ayı için beklentilerin üzerinde artış göstererek toparlanma eğilimini sürdürdü.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylül ayı için öngörülen endeks değeri bir önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak eksi 26,6 puana yükseldi. Analistler, endeksin sabit kalmasını bekliyordu.

Gelir beklentisi son 6 ayın zirvesinde

Tüketici güvenindeki bu belirgin yükselişte, tasarruf eğilimindeki hafif düşüşe rağmen tüketicilerin gelir beklentisindeki güçlü artış belirleyici oldu. Gelir beklentisi endeksi, 16,2 puanlık artışla 1,7 değerine ulaşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Tüketicilerin ülke ekonomisine yönelik beklentileri de olumlu sinyaller vermeye devam etti. Ekonomik beklenti endeksi 2,4 puan artışla eksi 3,9 puana yükselerek üst üste dördüncü ayında da artış kaydetti.

Tüketim eğilimi dipten kurtulamıyor

Gelir beklentisindeki artışa rağmen Alman tüketicilerin otomobil veya mobilya gibi büyük ölçekli harcamalar yapma isteği oldukça zayıf kalmayı sürdürdü. Satın alma eğilimi endeksi, aylık bazda neredeyse hiç değişmeyerek eksi 9,8 puanda sabit kaldı.

Analistler, jeopolitik krizler ve yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle tüketicilerin paralarını harcamak yerine tasarrufa yöneldiğini, bu yüzden tüketim eğiliminin yaklaşık 4 yıldır eksi 10 puan seviyesinde kaldığını belirtiyor.

Tasarruf eğilimi endeksi ise bu ay 1,5 puanlık hafif gerilemeyle 15,5 değerini alsa da yüksek seyrini korudu.

"Ekonomik görünüm hafif yukarı yönlü bir trende işaret ediyor"

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik görünüm geçen yılın aynı döneminin hala 6 puan altında olsa da üst üste yaşanan dördüncü artış hafif bir yukarı yönlü trende işaret ediyor. Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüyerek beklentileri aştı. Ifo İş Ortamı Endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi gibi öncü veriler de ekonomideki toparlanma umutlarını destekliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor - Son Dakika

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