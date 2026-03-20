Almanya'da Üretici Fiyatları Düşüşte

20.03.2026 13:41
Almanya'da üretici fiyatları, şubat ayında enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle son iki yılın en keskin düşüşünü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, gıdadan sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3,3 düştü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, şubattaki düşüşün analistlerin beklentilerinin üstünde kalması dikkati çekti.

Piyasalarda ÜFE'nin şubatta yıllık yüzde 2,7 düşmesi bekleniyordu.

Destatis, 28 Şubat 2026'da başlayan İran ve Orta Doğu merkezli çatışmaların şubat ayı üretici fiyatları üzerinde henüz bir etkisi olmadığını vurguladı. Üretici fiyatları, ürünlerin toptan ve perakende satış aşamasına gelmeden önceki maliyetlerini yansıttığı için genel enflasyonun en önemli öncü göstergesi kabul ediliyor.

Şubatta üretici düzeyindeki enflasyonu aşağı çeken ana unsur enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Enerji maliyetleri, Şubat 2025'e göre yüzde 12,5 geriledi. Bu dönemde özellikle doğal gaz fiyatları yüzde 14,3, elektrik fiyatları ise yüzde 13,4 oranında sert düşüş kaydetti. Öte yandan, akaryakıt fiyatları şubatta yüzde 1,6 sınırlı bir artış gösterdi.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş kaydetmesi dikkati çekerken, kahve fiyatları yüzde 16,1 yükseldi. Sığır eti fiyatları da yüzde 19,9 arttı.

ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 1 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda şubatta yıllık bazda yüzde 1 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasında temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor.

Destatis verilerine göre, Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta ECB'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi. Ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt’te rafineriler durdu İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:22
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
