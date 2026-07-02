Almanya'da Yeni Reform Paketi Açıklandı - Son Dakika
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Almanya'da Yeni Reform Paketi Açıklandı

02.07.2026 12:11
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Başbakan Merz, dar ve orta gelirli vatandaşlara vergi muafiyeti ve emeklilik reformları duyurdu.

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 10 milyar avro tutarında vergi muafiyeti sağlanması, emeklilik sisteminde değişiklikler yapılması ve uygun fiyatlı konut üretimini içeren kapsamlı reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Koalisyon komitesi toplantısının ardından Berlin'de parti liderleri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Merz, "Almanya'yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün." ifadelerini kullandı.

Şirketlerdeki yüksek devamsızlık oranlarına dikkati çeken Başbakan Merz, "Kovid-19 salgınından beri fahiş şekilde artan hastalık izinlerini artık tolere edemeyiz." diyerek sağlık raporu uygulamalarının sıkılaştırılacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Merz, Emeklilik Komisyonu'nun tüm reform önerilerinin yıl sonuna kadar yasalaşacağını, sağlık reformunun ise yaz tatili öncesine kadar Federal Meclis (Bundestag) ve Federal Konsey'den (Bundesrat) geçirileceğini duyurdu.

Berlin'de yıllardır tartışma konusu olan büyük gayrimenkul şirketlerinin kamulaştırılması girişimlerine de değinen Merz, çıkarılacak federal yasa ile konut şirketlerinin kamulaştırılmasının tamamen yasaklanacağını açıkladı. Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak için "gelecek coşkusu taşımak" gerektiğini belirten Merz, Alman vatandaşlarına seslenerek, "Sürece dahil olun ve bu reformlarda bizi destekleyin. Ülkemiz daha fazlasını yapabilir ve daha fazlasını istiyor." dedi.

Yüksek gelir grubuna ek vergi

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı "Ekonomik Büyüme ve İstihdam Programı" kapsamında, dar ve orta gelirlilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni reform paketinin tüm hükümleriyle devreye gireceği 2028 yılı itibarıyla, iki çocuklu ve yıllık toplam vergilendirilebilir geliri 60 bin avro olan çalışan bir ailenin vergi yükü, bugüne kıyasla yıllık 600 avrodan fazla azalacak.

Özellikle çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu muafiyetlerin finansmanı ise "varlık vergisi" ile sağlanacak. Yeni düzenlemeyle, yıllık geliri 250 bin avronun üzerinde olanlar için vergi oranı yüzde 45, 280 bin avronun üzerinde olanlar için ise yüzde 47 olarak uygulanacak.

Kısa süreli ve düşük ücretli işler (Mini-Job) için uygulanan sabit vergi oranı yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltilecek.

Bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen reform listesi kapsamında hükümet, federal bakanlıklardaki personel sayısını dijitalleşme yoluyla azaltmayı planlıyor. Pakette ayrıca sosyal yardım dolandırıcılığına karşı kapsamlı bir eylem planı da yer alıyor.

Sağlık raporu uygulamaları sıkılaştırılacak. Bu kapsamda, telefonla iş göremezlik raporu alma uygulaması tamamen kaldırılacak. Mevcut sistemde 4'üncü günden itibaren zorunlu olan doktor raporu, artık hastalığın ilk gününden itibaren zorunlu kılınacak. Ayrıca ekonomide esnekliği artırmak adına geçici iş sözleşmelerinin kapsamı genişletilecek ve pazar günleri mağazaların daha uzun süre açık kalmasına izin verilecek.

Öte yandan, kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalan Başbakan Merz, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlanmasına yönelik uzun süredir reform baskısı altındaydı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Almanya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yeni Reform Paketi Açıklandı - Son Dakika

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