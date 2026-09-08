Almanya'da yenilenebilir enerji elektrik üretiminde ilk yarıda yüzde 59,1 ile rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da yenilenebilir enerji elektrik üretiminde ilk yarıda yüzde 59,1 ile rekor kırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı, yüzde 59,1 ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Rüzgar enerjisi toplam üretimin yüzde 29,4'ünü karşılayarak en önemli kaynak olurken, ülkenin elektrik ithalatı da bu dönemde yüzde 8,7 azaldı.

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payı yılın ilk yarısında yüzde 59,1 ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarı yüzde 6,5 artarak 136,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Böylece, ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yılın ilk yarısında rekor kırdı. Şebekeye verilen elektriğin yüzde 59,1'i temiz enerjiden sağlandı.

Bu dönemde şebekeye verilen toplam elektrik miktarı ise yüzde 4,5 artışla 230,6 milyar kilovatsaat oldu. Konvansiyonel kaynaklardan elektrik üretimi ise yüzde 1,7 ile sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Rüzgar enerjisi, toplam üretimin yüzde 29,4'ünü tek başına karşılayarak ülkenin en önemli elektrik kaynağı olmayı sürdürdü.

Söz konusu dönemde rüzgardan elde edilen elektrik yüzde 12,3 artarak 67,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Kömürden elektrik üretimi de yüzde 0,5'lik düşüşe rağmen yüzde 21,4'lük payla ikinci sırada kaldı.

Yenilenebilir enerjideki güçlü seyir, ülkenin elektrik ithalatına bağımlılığını düşürdü. Bu dönemde elektrik ithalatı yüzde 8,7 azalırken, ihracat yüzde 14,9 yükseldi.

Almanya'da 2018'den bu yana yenilenebilir enerji üretimi yüzde 25'ten fazla artarken, fosil kaynaklardan üretilen elektrik hacmi neredeyse yarı yarıya azaldı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da yenilenebilir enerji elektrik üretiminde ilk yarıda yüzde 59,1 ile rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

16:49
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıldır oturduğu koltuğu bırakıyor
16:47
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
Aziz Yıldırım derbi sonrası tesislere inmiş: Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:05:34. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da yenilenebilir enerji elektrik üretiminde ilk yarıda yüzde 59,1 ile rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement