Almanya Ekonomisi Büyümeye Geçti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin üç yıldır içinde bulunduğu resesyon sürecinden çıktığını ve ekonominin yeniden güçlü bir büyüme trendine girdiğini savundu.

Başbakan Merz, Neuhardenberg'de gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen kapanış basın toplantısında, Alman ekonomisinin geleceğine dair iyimser mesajlar verdi.

Temel ekonomik verilerin bu iyimserliği desteklediğini belirten Merz, "Ağustos ayında iş iklimi endeksi şaşırtıcı derecede keskin bir yükseliş gösterdi. Üçüncü çeyrekte zaten güçlü bir büyüme kaydediyoruz ve resesyon yıl sonu itibarıyla tamamen geride kalacak. Körfez'deki savaşa, Ukrayna'daki çatışmalara ve küresel ticaret savaşlarına rağmen üç yıllık durgunluğun ardından yeniden büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıla yönelik ekonomik tahminlerin yukarı yönlü revize edildiğini aktaran Merz, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) gelecek yıl en az yüzde 1 seviyesinde büyüyebileceğini kaydetti.

"63 yaşında emeklilik" uygulaması kaldırılıyor

Konuşmasında sonbaharda iki aşamalı olarak hayata geçirilecek emeklilik reformuna da değinen Friedrich Merz, yaşlanan bir toplumda erken emeklilik eğiliminin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Merz, koalisyon ortaklarıyla üzerinde anlaşıldığı üzere, 63 yaşında erken emeklilik seçeneğini tamamen kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Saksonya-Anhalt, Türingiya ve Saksonya gibi bazı eyalet başbakanlarından gelen eleştirilere şaşırdığını ifade eden Merz, hem doğu hem de batı eyaletlerindeki mağduriyet durumlarının ve özel şartların titizlikle dikkate alınacağını, eyalet liderlerini bu yaklaşımın doğruluğu konusunda ikna edeceğini belirtti.

Berlin'den Çin'e karşı net pozisyon sinyali

Almanya Başbakanı Merz, konuşmasında, küresel ticaret dengesizliklerine de değinerek, Alman sanayisinin küresel piyasalardaki haksız rekabet karşısında daha sert bir çizgiye kaydığını kabul ettiklerini söyledi.

Merz, Alman hükümetinin Çin'e karşı alacağı somut ve net pozisyonu ekim ayında gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde tamamlayacağını bildirerek, Avrupa Komisyonu'nun da Birliğin ekonomik güç kaybetmesini önlemek adına yeni ticaret savunma önlemleri hazırlamakla görevlendirildiğini hatırlattı.

İklim değişikliği ve aşırı sıcaklarla mücadele

Yaz döneminde yaşanan aşırı sıcak dalgalarına da değinen Başbakan Merz, iklim değişikliğinin geri döndürülemez bir gerçek olduğunu ifade ederek, federal hükümetin yeni ısı ve sıcaklıktan korunma programlarını devreye sokacağını bildirdi.

Merz, devletin bu konuda tek başına tüm sorunları çözemeyeceğini hatırlatarak, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve her mahallede vatandaşların birbirini gözetmesi gerektiği çağrısında bulundu.

500 milyar avroluk özel fon ve gelir vergisi reformu

Toplantıda konuşan Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise Almanya'yı teknolojik ve ekonomik olarak yeniden küresel liderliğe taşımak istediklerini belirterek, "Almanya'nın geleceğine Pekin ya da Washington'da karar verilmemeli. Yapay zeka ve çip üretiminde 'Alman Malı' vizyonunu destekliyoruz." dedi.

Hükümetin oluşturduğu 500 milyar avroluk özel fona atıfta bulunan Klingbeil, bu stratejik yatırımlar sayesinde geleceği baltalayan kemer sıkma politikalarına son verdiklerini ifade etti.

Klingbeil, mevcut borçlanma ve yatırımların olmaması durumunda Almanya'nın resesyondan çıkamayacağını savundu.

Öte yandan, kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalan ve son anketlerde şahsi memnuniyet oranı yüzde 30'lara gerileyen Başbakan Merz, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlanmasına yönelik uzun süredir ciddi bir reform baskısı altındaydı.

Almanya ekonomisi, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla, yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti.