Almanya Ekonomisine Orta Doğu Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Ekonomisine Orta Doğu Tehdidi

09.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Orta Doğu'daki gerilimin enerji maliyetlerini artırarak ekonomik toparlanmayı tehdit ettiğini belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan enerji maliyetlerinin, beklenen ekonomik toparlanma üzerinde ciddi bir "tehdit" oluşturduğu uyarısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi sektörü, ocak ayına hem sipariş hem de üretim tarafında zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan ocak ayı geçici verilerine göre, ülkede imal edilen ürünlere yönelik siparişler, bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 geriledi. Aynı dönemde, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aralık ayındaki yüzde 1,0'lik düşüşün ardından yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, siparişlerdeki keskin düşüşü bir "düzeltme" süreci olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan ocakta sanayideki üretim ve alınan siparişlere ilişkin yapılan açıklamada, "2025'in son çeyreğinde kamu yatırımları ve savunma ihaleleriyle gelen büyük ölçekli siparişlerin ardından, yılın başında bir konsolidasyon yaşanması sürpriz değil." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi öncü göstergelerin iyileşme sinyalleri vermesine rağmen, Orta Doğu'daki savaşın bu tabloyu tersine çevirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki güncel gelişmelerin etkileri henüz ekonomik göstergelere tam olarak yansımamıştır. Ancak küresel piyasalarda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan belirgin artışlar, sanayi konjonktüründe beklenen toparlanmanın sekteye uğrama riskini önemli ölçüde artırdı." denildi.

Özellikle enerji yoğun sektörlerdeki üretimin ocakta yüzde 0,7 gerilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Ekonomisine Orta Doğu Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:19:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya Ekonomisine Orta Doğu Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.