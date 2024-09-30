Almanya Enflasyonu Eylülde Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Enflasyonu Eylülde Düşüş Gösterdi

Almanya'da eylül ayı enflasyonu %1,6'ya inerek ECB hedefinin altında kaldı, faiz indirim ihtimali arttı.

30.09.2024 16:50
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Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin çok altına düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), tüketici ürünleri fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ağustosta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6'ya geriledi.

Böylece, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Piyasalardaki beklenti, enflasyonun eylülde yüzde 1,7'ye inmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon oranı aylık bazda ise değişiklik göstermedi.

AB uyumlu TÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi. Böylece, AB uyumlu TÜFE Şubat 2021'den beri ilk defa ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına inerken, bu da ECB'nin 3 haftadan az bir zaman içinde olası başka bir faiz indirimini destekledi.

AB uyumlu TÜFE ağustosta yıllık yüzde 2 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise eylülde yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye geriledi.

Bu arada, ülkede geçen sene enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda ürünlerinde fiyatlar, eylülde bir yıl öncesine göre yüzde 1,6 artarken, enerji ürünleri yüzde 7,6 düşüş gösterdi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde enflasyon ECB'nin hedefinin altında

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan gelen veriler ECB'nin ekim ayı ortasındaki bir sonraki faiz kararı toplantısında Avro Bölgesi'nde faiz oranlarını bir kez düşüreceğine işaret etmesi dikkati çekti. ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,50'ye çekmişti.

ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

"(Enflasyondaki düşüş) ECB güvercinlerine faiz indirimi için ilave nedenler verdi"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da manşet enflasyon eylülde tekrar düşerek, ECB güvercinlerine ekim toplantısında faiz indirimi seçeneğini yeniden gündeme getirmeyi düşünmeleri için ilave nedenler verdi." ifadesini kullandı.

Brzeski, "Son veriler ışığında ECB'nin önündeki temel zorluk artık aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceği değil, aralık ayında 50 baz puan mı yoksa ekim ayında 25 baz puan mı indirim yapacağı olacaktır." yorumunda bulundu.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın eylül ayına ilişkin Avro bölgesi enflasyon oranını açıklayacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Banka, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Enflasyonu Eylülde Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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