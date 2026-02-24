Almanya İhracat Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya İhracat Beklentileri Yükseldi

24.02.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın sanayi ihracat beklentileri şubatta 2,6 puana yükselerek yeniden pozitif bölgeye geçti.

Almanya'daki sanayi şirketlerinin ihracat beklentileri, şubatta yükseliş kaydederek yeniden pozitif bölgeye geçti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için şubat ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta eksi 0,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubatta 2,6 puana yükseldi. Bu rakam, Eylül 2025'ten bu yana görülen en yüksek değer oldu.

Şubatta farklı sektörlerdeki ihracat beklentileri ise değişkenlik gösterdi.

Otomotiv endüstrisinin ihracat piyasasına yönelik beklentileri yeniden yükselirken, özellikle elektronik ve optik ürün üreticileri, uluslararası faaliyetleri konusunda daha iyimser bir tablo çizdi.

Gıda ve mobilya üreticilerinde ise beklentiler pozitife dönerken, dış satışların artması öngörülüyor. Metal sektöründe göstergeler iyileşme kaydetse de ihracatın mevcut seviyesini koruyarak nispeten sabit kalacağı tahmin ediliyor. Buna karşın, kağıt, baskı ve kimya endüstrilerinde ihracatın düşeceği öngörülüyor.

Ifo'ya göre, Alman ihracatçıların en büyük endişe kaynağı ise ABD'nin değişken ticaret politikaları olmaya devam ediyor.

20 Şubat'ta ABD Yüksek Mahkemesi'nin mevcut gümrük tarifelerini yasa dışı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başlangıçta yüzde 10 olan, kısa sürede yüzde 15'e çıkarılan ve 150 gün yürürlükte kalacak yeni küresel gümrük vergilerini devreye soktu.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat ekonomisi yeni yıla bir miktar rüzgarı arkasına alarak başlıyor. Ancak geniş tabanlı ve dinamik bir toparlanmadan bahsetmek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Wollmershauser, ABD'nin gümrük vergisi kararlarının planlama süreçlerini zorlaştırdığını belirterek, "ABD gümrük politikasına ilişkin son kararlar yeni bir belirsizlik yaratıyor. Gümrük düzenlemelerinin sürekli değişmesi, şirketler için planlama yapmayı zorlaştırıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Almanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya İhracat Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya İhracat Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.