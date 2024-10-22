Almanya'nın Hidrojen Ağı Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın Hidrojen Ağı Onaylandı

Almanya, 2032'ye kadar kademeli hidrojen ağı kurmayı onayladı, enerji dönüşümü hedefleniyor.

22.10.2024 13:48
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Almanya'da enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), ülkede 2032'ye kadar kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanan ana hidrojen ağını onayladı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller, ülkenin hidrojen ana ağına ilişkin başkent Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Habeck, 2,5 yıl önce ilk görüşmeleri yapılan söz konusu ağın, 2032'ye kadar kademeli olarak faaliyete geçmesinin planlandığını ve ilk plana göre yaklaşık 600 kilometre kısalarak 9 bin 40 kilometre olacağını belirtti.

Sanayinin iklim nötrlüğüne doğru dönüşümünün hidrojen çekirdek ağı yardımıyla olacağını dile getiren Habeck, ağla hidrojen ithalat ve ihracatının mümkün olacağını söyledi.

Alman kabinesi, Temmuz 2023'te, şirketler için ülke genelindeki mevcut gaz boru hatlarının hidrojene dönüştürülmesi ve merkezi hidrojen şebekelerinin birbirine bağlanmasını belirleyen yeni bir hidrojen stratejisini onaylamıştı.

Ülkenin önde gelen gaz iletim sistemi operatörleri, yasal zemine ilişkin mevzuat sürecine paralel olarak, ülkenin ana hidrojen ağının inşası için planlama durumlarını bu yıl temmuzda Federal Ağ Ajansına sunmuştu.

Almanya çapında bir hidrojen ağı oluşturmaya yönelik ilk adım olan ana hidrojen ağının, yaklaşık 19 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ülke, ihtiyacının yüzde 30 ila 50'sini kendisi üretecek

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da hidrojen, ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı düşürmenin yanı sıra sanayideki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak enerji dönüşümü için önemli bir umut kaynağı olarak görülüyor.

Alman hükümeti, uzun vadede Almanya'nın hidrojen ihtiyacının yüzde 30 ila 50'sini kendisinin üreteceğini ve geri kalanının ithal edileceğini hesaplıyor.

Detaylı bir hidrojenden enerji üretimi stratejisine sahip olan Almanya, bunun uygulanması için ülke içinde ve uluslararası çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 bin megavat, 2040'a kadar 5 bin megavat daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle yeşil hidrojeni önceliyor.

Hidrojen yatırımları Rusya- Ukrayna krizinden sonra hız kazandı

Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı hedefliyor.

Ülkede hidrojen yatırımları Rusya-Ukrayna krizinden sonra ise hız kazandı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana doğal gaz ve petrolün arz yönlü belirsizlikleri enerji piyasalarında dengesizlikleri beraberinde getirmişti.

Bu dönemde iklim değişikliği ile mücadele hedefleri sebebiyle mesafeli yaklaşılan ve kullanımına son verilmesi planlanan kömüre geri dönüş, savaşla yaşanan enerji krizi sonrası hızlanırken, bu dönemde yenilenebilir enerji projeleri ve bu alana yapılan yatırımlar artış gösterdi.

Aynı zamanda hidrojen teknolojilerine yatırım ve bunların geliştirilmesine yönelik politikaların kapsamı da genişletildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, Enerji, berlin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Hidrojen Ağı Onaylandı - Son Dakika

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