Avrupa'nın hasta adamı için korku git gide artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'nın hasta adamı için korku git gide artıyor

Avrupa\'nın hasta adamı için korku git gide artıyor

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi, küresel ekonomideki toparlanmaya rağmen Ocak ayında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Sanayi İhracat Beklenti Endeksi eksi 6,1'den eksi 7,3'e düştü. Özellikle otomotiv sektöründe olumsuz bir görünüm söz konusu.

28.01.2025 13:47
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Son dönemde ardı ardına ekonomik sorunlar yaşayan Avrupa'nın en büyük ülkelerinden Almanya bu kez resesyon riskiyle karşı karşıya. Osmanlı Devleti için en güçsüz olduğu dönemlerde kullanılan "Hasta adam" tabiri bu günlerde Almanya için sık sık kullanılır oldu. Zira Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi yılın başında küresel ekonomideki toparlanmaya rağmen ocakta son bir yılın en düşük seviyesine indi.

EKONOMİ ADETA ALARM VERİYOR

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ocak ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da Aralık 2024'te eksi 6,1 olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ocakta 1,2 puan azalarak eksi 7,3'e geriledi. Böylece endeks, düşüşünü yedinci aya taşıdı ve son bir yılın en düşük seviyesine indi. Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracatta yılın başlangıcı üzücüydü. Yurt dışındaki olumlu ivme şu ana kadar yerli ihracatçılar üzerinde önemli bir etki oluşturmadı." ifadelerini kullandı. Wohlrabe, ABD'de göreve başlayan Donald Trump yönetiminin potansiyel gümrük vergisi tehditlerinin Alman sanayisinde "duyarlılığı" aşağı yönlü baskıladığını da belirtti.

KRİZ EN ÇOK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BELİRGİNLEŞTİ

Ifo'ya göre, birçok ana sanayi sektöründe ihracatta düşüş bekleniyor. Özellikle otomotiv sektörü için durum pek parlak görünmüyor. Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Analistler, Trump'ın Avrupa Birliği ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

ALMAN EKONOMİSİ İÇİN RESESYON KAPIDA

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek. Analistler, Alman ekonomisinde 2025 yılı için de "siyasi belirsizlik ve başta Çin olmak üzere Asya'nın artan rekabeti nedeniyle" sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Kaynak: AA

Almanya, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın hasta adamı için korku git gide artıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User:
    ver gazı… sadece bavyera eyaletinin gayri safi milli hasılası ülkemizin 7 katı..,Sonra Almanya bizi kıskanıyor:D 2 2 Yanıtla
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