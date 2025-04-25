Almanya'nın İhracat Beklentileri Düşüşte

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalata getirdiği yüksek gümrük vergilerinin etkisiyle nisanda son 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için nisan ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da martta eksi 2,3 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, nisanda 7,5 puan azalarak eksi 9,8'e geriledi. Böylece endeks, Kovid-19 salgınının küresel ticarette keskin bir düşüşe neden olduğu Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine indi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığı ihracatta toparlanma umutlarını sekteye uğrattı." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, söz konusu tarifelerin gerçekte nasıl gelişeceğine dair yüksek derecede belirsizliğin muhtemelen durumu daha da kötüleştireceğini de belirtti.

Ifo'ya göre, birçok ana sanayi sektöründe ihracatta düşüş bekleniyor.

Trump'ın politikaları özellikle otomotiv sektöründe üreticilerin toparlanma umutlarını kırarken, Ifo, otomotiv sektöründe ihracatın bu yıl düşmesini bekliyor.

Bu arada, ABD'de başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayan Donald Trump, 2 Nisan'da Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata yönelik yüksek cezai gümrük vergileri açıklamış, ancak kısa bir süre sonra bunları kısmen askıya almıştı.

Analistler, Trump'ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını belirtiyor.

ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Almanya, ihracatın yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor.

-Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi.

Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Alman hükümetinin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.