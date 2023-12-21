Almanya\'nın kamu borcu 2,45 trilyon avroya ulaştı

Almanya'da kamu borcu, enerji yardımlarının etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde 85,8 milyar avro artarak 2 trilyon 454 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin ocak-eylül döneminde federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 85,8 milyar avro artış gösterdi. Borç miktarı, 2022 sonuna göre ise yüzde 3,6 arttı.

Destatis, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucu olarak enerji krizi nedeniyle artan finansman ihtiyacı"nı artışın ana nedeni olarak gösterdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizinin ardından Almanya, rekor düzeyde borçla karşı karşıya kaldı. Kasım 2022'de kurulan "Enerji Ekonomik İstikrar Fonu" ile Alman hükümeti 'gaz ve elektrik fiyat frenini' finanse etmişti.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 83,5 milyar avro artarak 1 trilyon 620,4 milyar avroya ulaştı.

Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 azalışla (8,4 milyar avro) 598,5 milyar avroya gerilerken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 7,6 artışla 151,5 milyar avroya yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo, Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşmişti.