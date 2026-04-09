Almanya'nın Kamu Borcu 2,66 Trilyon Euro'ya Yükseldi

Almanya'da kamu borç stoku, geçen yıl sonu itibarıyla 151 milyar avroluk artışla 2 trilyon 661,5 milyar avroya yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı öncü verilere göre, ülkenin federal, eyalet, belediye ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamu kesiminin toplam borcu, geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydetti.

2024 sonuna kıyasla borç stoku 151 milyar avro artarak 2 trilyon 661,5 milyar avro seviyesine çıktı. Yalnızca 2025'in son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 50,8 milyar avroluk (yüzde 1,9) artış görüldü.

Federal hükümetin toplam borcu, son çeyrekte 32,2 milyar avro artarak 1,84 trilyon avroya ulaştı.

Borç yükündeki artışta, özellikle Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için ayrılan özel fonlar ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Destatis, bu yükselişin temel nedeninin hükümetin oluşturduğu "özel fonlar" olduğunu belirtti. Alman Silahlı Kuvvetleri için kurulan özel fonun borç yükü yüzde 30 artışla 43 milyar avroya, yeni kurulan Altyapı ve İklim Nötr Özel Fonu'nun (SVIK) borcu ise 24,3 milyar avroya yükseldi.

Eyaletlerin toplam yükümlülükleri 8,7 milyar avro artarak 624,6 milyar avroya çıktı. Oransal bazda en büyük borç artışı yüzde 7,8 ile Hamburg'da gerçekleşirken, onu Bremen ve Bavyera izledi. Buna karşın Mecklenburg-Vorpommern, borcunu yüzde 3,9 oranında düşürdü.

Belediyeler ve belediye birliklerinin borcu ise 9,8 milyar avroluk (yüzde 5,3) artışla 196,3 milyar avroya ulaştı. Uzmanlar, yerel yönetimlerin rezervlerini tüketmesi nedeniyle hizmetlerini sürdürebilmek için yeni kredilere yönelmek zorunda kaldığını belirtti.