Almanya'nın Nadir Toprak Elementi Bağımlılığı

Almanya'nın geçen yıl çeşitli teknolojik ekipmanların üretiminde gerekli hammadde olan nadir toprak elementlerinin (NTE) yüzde 65,5'ini Çin'den aldığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın nadir toprak elementlerine ilişkin 2024 ithalat verilerini duyurdu.

Buna göre, Almanya'nın geçen yıl ithal ettiği nadir toprak elementlerinin yüzde 65,5'i Çin'den geldi.

Nadir toprak elementlerinde Almanya'nın Çin'e olan bağımlılığı geçen yıl 2023'e göre azaldı. 2023'te söz konuş oran yüzde 69,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Avusturya yüzde 23,2'lik payla NTE ithalatında Almanya için ikinci en önemli menşei ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 5,6'lık payla Estonya takip etti.

Bu arada, Almanya'nın 2023'te 5 bin 900 ton olan nadir toprak elementleri ithalatı 2024'te yüzde 12,6 azalarak 5 bin 200 tona geriledi.

Destatis açıklamasında, "Nadir toprak elementleri bataryalar, yarı iletkenler ve elektrik motorları için mıknatıslar gibi birçok yüksek teknoloji ürününün üretiminde önemli hammaddelerdir. Ancak bu kategoride yer alan 17 elementin madenciliği Almanya'da veya Avrupa Birliği'nde (AB) neredeyse hiç yapılmıyor." denildi.

Almanya'nın Çin'e ekonomik olarak bağımlı

Almanya'nın Çin'e bağımlılığı dış ticaret, tedarik zincirleri veya büyük pazar konusunda dikkati çekerken, Çin'e olan ekonomik bağımlılık Almanları endişelendirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır dünya'daki çevresel, ticari ve politik durum, NTE alanında yapılan çalışmaların tedarik güvenliği alanında yoğunlaşmasını sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, bazı nadir toprak elementleri için Çin'in menşe ülke olarak özellikle yüksek bir paya sahip olduğunu da bildirdi. Geçen yıl Almanya'ya ithal edilen lantanın yüzde 76,3'ü Çin'den geldi. Diğer şeylerin yanı sıra batarya üretiminde de kullanılan bu bileşikler, toplam nadir toprak ithalatının dörtte üçünü oluşturdu.

Açıklamada, "Geçen yıl elektrik motorlarındaki sabit mıknatıslar için kullanılan neodim, praseodim ve samaryum neredeyse tamamen Çin'den ithal edildi." ifadeleri yer aldı.

AB ithalatının yüzde 46,3'ünü Çin karşılıyor

AB ise geçen yıl nadir toprak elementlerinin ithalatının sadece yüzde 46,3'ünü Çin'den gerçekleştirdi.

Nadir topraklar için AB'nin ikinci en önemli ortağı yüzde 28,4'lük ithalat payıyla Ukrayna ile savaşta olan Rusya olurken, Rusya'yı yüzde 19,9 ile Malezya takip etti.

NTE'ler mevcut küresel ticaret savaşında önemli bir rol oynuyor

Dünyada halihazırda Çin'in lider konumda olduğu nadir toprak elementleri, cep telefonları, füze sistemleri, elektronik araçlar, yenilenebilir enerji, savunma sanayisi ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Bu elementler, içeriğinde bulundukları malzemeleri hafifletiyor, yüksek sıcaklığa, aşınmaya ve korozyona karşı dirençli hale getiriyor.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile 500 milyar dolarlık nadir toprak elementlerini talep eden bir anlaşma yapmak istemesi, çeşitli teknolojik ekipmanların üretiminde kullanılan bu elementlerdeki güvenli tedarik arayışını tekrar gündeme getirmişti.

Ülkelerin özellikle temiz enerji dönüşümünde stratejik bir fırsat olarak değerlendirilen nadir toprak elementleri ve kritik mineraller, bu dönüşümün sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynuyor.

Nadir toprak elementlerinin son haftalardaki mevcut küresel ticaret savaşında önemli bir rol oynaması da dikkati çekiyor. Bu ayın başında Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalata uyguladığı cezai gümrük vergilerine karşılık olarak nadir toprak elementlerine yeni ihracat kısıtlamaları getirmişti.

AB, mıknatıslarda kullanılmaları nedeniyle nadir toprak elementleri neodim, praseodim, terbiyum, disprosyum, gadolinyum, samaryum ve seryum da dahil olmak üzere bazı hammaddeleri stratejik öneme sahip olarak sınıflandırmıştı.

Ifo: Ukrayna, AB'nin NTE tedarikinde kilit rol oynayabilir

Öte yandan, Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) yaptığı analize göre, Ukrayna, AB tarafından kritik olarak sınıflandırılan 34 hammaddenin üçte ikisi için rezervlere sahip ve AB'nin NTE tedarikinde kilit rol oynayabilir.

Ifo araştırmacısı Isabella Gourevich, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna'nın orta vadede Avrupa tedarik zincirleri için merkezi bir ortak haline gelebilmesi için madencilikten daha fazlası gerekecek. Bu hammaddelerin Ukrayna'da veya AB ülkeleriyle işbirliği içinde işlenmesi ve rafine edilmesine yönelik yatırımlar da bunu takip etmelidir."? ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın hammadde rezervlerinin Avrupa'daki enerji dönüşümü, e-mobilite ve dijital teknolojiler için çok önemli olduğunu belirten Gourevich, bunlar arasında özellikle manganez, titanyum, grafit, lityum, kobalt, bakır ve nikel öne çıktığını ve bu maden kaynaklarından bazıları lityum-iyon pillerin bileşenlerini oluşturduğunu ifade etti.

AB'nin Kritik Hammaddeler Yasası'na göre, Ukrayna 34 kritik mineralden 22'sinin yataklarını bulunduruyor. Ülkenin, dünyadaki kritik ham maddelerin yaklaşık yüzde 5'ine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Ukrayna, lityum, berilyum, manganez, galyum, zirkonyum, grafit, apatit, florit ve nikel için de önemli bir potansiyel tedarikçi olarak öne çıkıyor.

Ukrayna'nın nadir toprak elementleri dahil, dünyadaki maden rezervlerinin yaklaşık yüzde 5'ine sahip olduğu hesaplanıyor.

Ukrayna'nın nadir toprak elementleri ve kritik mineraller açısından en yüksek rezerve sahip olduğu tahmin edilen kaynaklardan birinin 0,5 milyon tonla lityum olduğu ve Avrupa'daki lityum yataklarının üçte birine ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

UkraineInvest verilerine göre, ülke dünyadaki rezervlerde titanyumda 6'ncı, manganezde 8'inci, demirde ve uranyumda 10'uncu sırada bulunuyor.