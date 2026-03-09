Almanya Sanayi Sektöründe Zayıf Başlangıç - Son Dakika
Almanya Sanayi Sektöründe Zayıf Başlangıç

09.03.2026 14:45
Almanya'da sanayi siparişleri ve üretimi ocakta beklenmedik şekilde düştü, elektrik üretimi arttı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi sektörü, ocak ayına hem sipariş hem de üretim tarafında zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ve sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi siparişleri ocakta son 2 yılın en sert düşüşünü kaydederken, sanayi üretimi art arda ikinci ayda da gerilemeye devam etti.

Ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 geriledi. Böylece savunma ve altyapı alanındaki büyük kamu ihalelerinin etkisiyle son 4 aydır yükseliş gösteren sipariş serisi, bu sert düşüşle sona erdi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, ocakta yüzde 4,5 azalması yönündeydi.

Ocakta söz konusu siparişlerde sert düşüş büyük ölçüde bir önceki ay yaşanan olağanüstü artıştan kaynaklandı. Destatis açıklamasında, "Bu gerileme, büyük ölçekli siparişlerin etkisiyle Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Aralık 2025'teki yüksek baz etkisini yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.???????

Ocak ayı verilerine göre yurt içi talep yüzde 16,2, dış talep ise yüzde 7,1 azaldı. Avro Bölgesi'nden gelen talepler yüzde 7,3 gerilerken, dünyanın geri kalanından gelen taleplerde yüzde 7,1'lik bir düşüş kaydedildi.

Sanayi üretimi geriledi

Ocakta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Piyasa beklentisi, sanayi, inşaat ve enerji sektörlerini kapsayan toplam üretimin ocakta aylık yüzde 1 büyümesi yönündeydi.

Sanayi üretimi özelinde bakıldığında, en sert düşüş yüzde 12,4 ile metal ürünleri imalatında yaşandı. Bunu yüzde 11,9 ile ilaç sanayi ve yüzde 6,8 ile elektronik ve optik ürün imalatı takip etti.

Öte yandan, enerji üretimi ocak ayındaki aşırı düşük sıcaklıkların etkisiyle yüzde 10,3 arttı. Dondurucu soğuklar inşaat sektörünü de olumsuz etkilerken, mühendislik projeleri (yol, demir yolu ve köprü yapımı) yüzde 7,5 geriledi.

Buna rağmen inşaat sektörü genelinde yüzde 2,9'luk bir büyüme kaydedildi.

Enerji riski

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin yayımladığı analizde, Alman sanayisindeki bu zayıf seyrin ve Orta Doğu'daki gerilimin Almanya'da ekonomik toparlanma üzerindeki risklerini değerlendirdi.

Brzeski, ocak ayı verilerinin piyasalardaki iyimser havayı dağıttığını belirterek, "Bu sabah açıklanan sanayi verileri, erken gelen iyimserliğin üzerine adeta soğuk su serpti. Veriler, 'ketçap şişesi etkisinin' (beklenen sonucun uzun süre gecikip aniden gelmesi) bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Sanayi için gerçek toparlanma etkisi rakamlarda görülmeden önce şişenin biraz daha sallanması gerekecek. Bu nedenle, 2026'nın ilk çeyreğinde zayıf bir performans beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Analizinde Orta Doğu'daki savaşın ve yükselen petrol fiyatlarının Alman sanayisi için "partiyi bozan" bir unsur olabileceğine dikkati çeken Brzeski, enerji yoğun sektörlerin kırılganlığına vurgu yaptı.

Brzeski "Orta Doğu'daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artış, Almanya'daki sanayi toparlanmasını açıkça sekteye uğratabilir. Enerji yoğun sektörler, sanayi katma değerinin yüzde 17'sini oluşturuyor ve bir milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor. Enerji fiyatlarındaki artış sürerse, bu durum sanayi için ciddi bir engel teşkil edecektir."değerlendirmesinde bulundu.

Ocak ayında yeni sanayi siparişlerinin yüzde 10'dan fazla düşmesini de değerlendiren Brzeski, bu durumu önceki aylardaki büyük ölçekli toplu siparişlerin bir normalleşmesi olarak nitelendirdi.

Brzeski, toplu siparişler hariç tutulduğunda düşüşün yalnızca yüzde 0,4 seviyesinde kaldığını, bu durumun üretim beklentilerindeki iyileşme ve dolgun sipariş defterleriyle birleştiğinde hala bir umut ışığı sunduğunu ifade etti.

ING Başekonomisti Brzeski, savunma ve altyapı projeleri için ayrılan 200 milyar avroluk mali teşvikin sanayiyi destekleyecek en önemli dayanak olduğunu hatırlatarak, "Veriler toparlanmanın garanti olmadığını gösteriyor. Mevcut şartlar altında bu sürecin kesinlikle kolay olmayacağı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel de, "İyi haber şu ki, Orta Doğu'daki mevcut durum Alman hükümetinin savunma ve altyapı programlarını etkilemiyor. Kamu sektörü, özel sektöre ihale sağlamaya devam ederek ekonomiye belirli bir direnç kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

