Almanya Türkiye ile Enerji Ortaklığı Kurmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya Türkiye ile Enerji Ortaklığı Kurmak İstiyor

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Türkiye'nin enerji ortaklığı ve ticaret potansiyeline dikkat çekti.

27.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Türkiye'nin daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istedikleri büyük ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Habeck, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi 2035'e kadar 4 katına çıkarmak istediğine işaret ederek bunun çok hızlı büyüyen bir ülke için de dikkati çekici bir şey olduğunu ifade etti.

Bu enerji ortaklığının hedefinin son 10-20 yılda karşılıklı edinilen deneyimleri, projeleri ileriye taşımak için kullanmak ve paylaşmak olduğunu aktaran Habeck, bunun için siyasi çerçevenin ve platformların oluşturduğunu kaydetti.

Habeck, bir yıl önce Ankara'ya yaptığı ziyaretinin verimli sonuçlar getirdiğini söyledi.

Şu anda elektriğin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını konuştuklarını, Türkiye'deki hava koşullarının bunun için çok uygun olduğuna işaret eden Habeck, ancak sadece elektriğe odaklanılmaması gerektiğini belirtti.

Jeopolitik açıdan enerji ve enerji politikasının önem kazandığını anlatan Habeck, Almanya'nın enerjinin sadece ticaret yapılacak bir değer değil, devletin kendi amaçları için kullanabileceği bir silah olduğunu öğrendiğini söyledi.

Habeck, dünyaya bakıldığında bu durumun enerji politikasıyla sınırlı kalmadığını, ticari ilişkilerin, tedarik zincirlerinin ve pazarların son aylarda artan bir hızla güç çıkarlarının kabul ettirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Alman bakan, "Belki bir zaman herkesin, ticaretin ve sınırların, kısıtlamaların ve gümrüklerin kaldırılmasının ülkeler ve insanlar için daha fazla refah yaratacağını fark ettiği bir dünyaya geri dönmek mümkün olur" değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda enerji ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi gerektiğini aktaran Habeck, bunun Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler olduğunu kaydetti.

"Türkiye daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istediğimiz büyük ülkelerden biri" ifadesini kullanan Habeck, mükemmel coğrafi konumu sayesinde Türkiye'de enerji üretim potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Habeck, Almanya'nın enerji güvenliği ile Türkiye'nin ihracat fırsatları konusunda ilişkilerin yoğunlaştırılması durumunda Alman ve Türk ekonomisinin bundan yararlanabileceğini vurgulayarak, "İki hükümet ve iki bakanlık da bunun farkına vardı. Bu yüzden işler iyi gidiyor. Sorunlar ortaya çıktığı yerlerde, bunları doğrudan bir hatla hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Ekiplerin de buna güvenebileceğini ve siyasi desteğe sahip olduklarını vurgulayan Habeck, enerji sistemlerinin transformasyonunun imkanlarını Türkiye, Almanya ve Avrupa'nın refahı için kullanmak istediklerini kaydetti.

Habeck, bunun siyasi olarak gerekli bir süreç olduğunu ve çok sayıda insanın buna katılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Habeck, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türk-Alman enerji forumunu enerji ve madenler forumuna dönüştürülmesi teklifine de "Avrupa ve Alman sanayisi hammaddeye çok ihtiyaç duyuyor. Bir sonraki forumu hammaddeler hakkında konuşmak için birleştirmek veya özel bir forum oluşturmak istersek katılacağım. Ancak bunun için seçimi kazanmam lazım." diye karşılık verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Almanya, Enerji, berlin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Türkiye ile Enerji Ortaklığı Kurmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 22:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Türkiye ile Enerji Ortaklığı Kurmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.