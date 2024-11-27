Almanya Türkiye ile Enerji Ortaklığı Kurmak İstiyor

Ekonomi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Türkiye'nin daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istedikleri büyük ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Habeck, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi 2035'e kadar 4 katına çıkarmak istediğine işaret ederek bunun çok hızlı büyüyen bir ülke için de dikkati çekici bir şey olduğunu ifade etti.

Bu enerji ortaklığının hedefinin son 10-20 yılda karşılıklı edinilen deneyimleri, projeleri ileriye taşımak için kullanmak ve paylaşmak olduğunu aktaran Habeck, bunun için siyasi çerçevenin ve platformların oluşturduğunu kaydetti.

Habeck, bir yıl önce Ankara'ya yaptığı ziyaretinin verimli sonuçlar getirdiğini söyledi.

Şu anda elektriğin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını konuştuklarını, Türkiye'deki hava koşullarının bunun için çok uygun olduğuna işaret eden Habeck, ancak sadece elektriğe odaklanılmaması gerektiğini belirtti.

Jeopolitik açıdan enerji ve enerji politikasının önem kazandığını anlatan Habeck, Almanya'nın enerjinin sadece ticaret yapılacak bir değer değil, devletin kendi amaçları için kullanabileceği bir silah olduğunu öğrendiğini söyledi.

Habeck, dünyaya bakıldığında bu durumun enerji politikasıyla sınırlı kalmadığını, ticari ilişkilerin, tedarik zincirlerinin ve pazarların son aylarda artan bir hızla güç çıkarlarının kabul ettirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

Alman bakan, "Belki bir zaman herkesin, ticaretin ve sınırların, kısıtlamaların ve gümrüklerin kaldırılmasının ülkeler ve insanlar için daha fazla refah yaratacağını fark ettiği bir dünyaya geri dönmek mümkün olur" değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda enerji ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi gerektiğini aktaran Habeck, bunun Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler olduğunu kaydetti.

"Türkiye daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istediğimiz büyük ülkelerden biri" ifadesini kullanan Habeck, mükemmel coğrafi konumu sayesinde Türkiye'de enerji üretim potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Habeck, Almanya'nın enerji güvenliği ile Türkiye'nin ihracat fırsatları konusunda ilişkilerin yoğunlaştırılması durumunda Alman ve Türk ekonomisinin bundan yararlanabileceğini vurgulayarak, "İki hükümet ve iki bakanlık da bunun farkına vardı. Bu yüzden işler iyi gidiyor. Sorunlar ortaya çıktığı yerlerde, bunları doğrudan bir hatla hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Ekiplerin de buna güvenebileceğini ve siyasi desteğe sahip olduklarını vurgulayan Habeck, enerji sistemlerinin transformasyonunun imkanlarını Türkiye, Almanya ve Avrupa'nın refahı için kullanmak istediklerini kaydetti.

Habeck, bunun siyasi olarak gerekli bir süreç olduğunu ve çok sayıda insanın buna katılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Habeck, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türk-Alman enerji forumunu enerji ve madenler forumuna dönüştürülmesi teklifine de "Avrupa ve Alman sanayisi hammaddeye çok ihtiyaç duyuyor. Bir sonraki forumu hammaddeler hakkında konuşmak için birleştirmek veya özel bir forum oluşturmak istersek katılacağım. Ancak bunun için seçimi kazanmam lazım." diye karşılık verdi.