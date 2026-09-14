Almanya yapay zeka denetimi için ABD ve Çin'i sürece çağırdı

Almanya Dijital Dönüşüm ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı, yapay zekada etkin bir uluslararası denetim için ABD ve Çin'in sürece dahil edilmesi gerektiğini ve Berlin yönetiminin konuyu G7 düzeyinde gündeme getireceğini belirtti.

Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin sistem güvenliğine yönelik "yavaşlama" çağrılarına da yanıt verilerek, çalışmaların durdurulmasının Avrupa için uygulanabilir geçerli bir seçenek olmadığı aktarıldı.

Kısa vadeli bir duraklamanın aksine Avrupa'nın dijital egemenliğinin güçlendirilmesinin yapay zeka alanında daha fazla geliştirme ve inovasyon yapılmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Alman hükümetinin küresel yapay zeka gelişmelerini yakından takip ettiği ve sektör liderlerinin uyarılarını ciddiye aldığı aktarılan açıklamada, test ortamlarından bağımsızlaşarak diğer sistemlere kendi kendine erişebilen yapay zeka modellerinin "tamamen yeni bir tehdit senaryosu" oluşturacağı ve yeni politika adımları gerektireceği ifade edildi.

Açıklamada, yapay zekada etkin bir uluslararası denetim için ABD ve Çin'in sürece dahil edilmesi gerektiği ve Berlin yönetiminin konuyu G7 düzeyinde gündeme getireceği kaydedildi.

Küresel sektör ve siyasette görüş ayrılığı oluştu

Almanya'nın bu çıkışı, ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin sektöre yönelik yaptığı kritik çağrının ardından geldi. Amodei, yapay zeka şirketlerine modellerin geliştirilme hızını düşürme ve süreçlere bağımsız denetçileri dahil etme çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu yavaşlama çağrısına OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla CEO'su Elon Musk gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden destek gecikmedi. Ancak bu durum küresel teknoloji sektörünü ve siyaset dünyasını derin bir ayrışmaya sürükledi.

Geliştirme süreçlerinin yavaşlatılması fikrine karşı çıkan çok sayıda siyasi ve ticari figür, bu tür adımların yapay zeka pazarında tekelleşmeye yol açabileceğini savunuyor. Muhalif isimler, Batı dünyasındaki olası bir duraklamanın küresel rekabette Çin'e çok büyük bir stratejik ve teknolojik avantaj sağlayacağından ciddi endişe duyulduğunu ifade ediyor. Tepkilerin odağındaki bu bölünmenin, küresel yapay zeka politikasının geleceğine dair tartışmaları daha da derinleştirdiği dikkati çekiyor.