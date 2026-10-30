Alphabet'in piyasa değeri 500 milyar dolar azaldı, hisseler yüzde 12,6 geriledi

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini artırmasıyla satış baskısı arttı.

Teknoloji hisselerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla küresel piyasalarda satış baskısı arttı.

Teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle dün 10 baz puan azalışla yüzde 4,94'e kadar inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün de yüzde 4,93 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki düşüş ve yenin dolar karşısında değer kazanmasıyla dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,8 seviyesine indi.

ABD'nin İran'a karşı yeni bir askeri harekat düzenleme olasılığının taraflar arasında diplomatik bir ilerleme kaydedilmesine dair umutları gölgelemesi ve arz kesintilerine ilişkin endişeleri yeniden artırmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 116,1 dolara yükseldi.

Öte yandan ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.

Açıklanan verilerin ardından ABD'de enflasyonist riskler hala gücünü korurken, Fed'in aralıkta faiz artışı ihtimali yükseldi. Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin dolardan işlem görüyor.

Öte yandan kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmeyle bitcoin yüzde 0,8 azalışla 78 bin 99 dolara, ethereum yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 242 dolara indi.

New York borsası negatif seyretti

New York borsası, yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik endişelerle dün negatif seyretti. Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Alphabet'in finansal sonuçları yapay zeka maliyetlerinin hızla arttığına yönelik endişeleri alevlendirirken, şirketin hisseleri yüzde 12,6 geriledi. Hisselerdeki bu düşüş, Alphabet tarihinin en büyük bilanço sonrası günlük kaybı olarak dikkati çekti. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 500 milyar dolar azaldı.

Analistler, yüksek kar marjlı arama hizmetinin, yapay zeka altyapı yatırımları için Alphabet'e önemli bir finansman gücü sağladığına işaret ederek, yatırımcıların yapay zeka sohbet araçlarının Google'ın arama hacminden giderek daha fazla pay almasından endişe duyduğunu ifade etti.

Microsoft da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklarken, şirketin sermaye harcamaları ise tahminlerin altında kaldı. Ayrıca ABD basınında, şirketin tahvil satışı yoluyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planladığı aktarıldı. Microsoft'un hisseleri günü yatay seyirle tamamladı.

ABD'li çip üreticisi Intel ve e-ticaret devi Amazon piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıkladı. Intel'in net karı, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18 azalış gösterdi. Amazon'un net satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken net karı yüzde 2,4 azaldı.

Piyasa sonrası işlemlerde Intel'in hisseleri yüzde 22,4, Amazon'un hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne negatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, şirket bilançolarının iyi gelmesinin etkisiyle dün pozitif seyretti. Dün Avrupa'da piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı vardı. ECB, Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına rağmen üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki artan enflasyon risklerine dikkati çekerek aralık ayında yeni bir faiz artışının masada olduğunun sinyalini verdi. Öte yandan ECB'den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.

Enerji şirketi Shell'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Shell'in hisseleri yüzde 2,06 arttı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

New York borsasında teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşlerden kaynaklı negatif seyir Asya borsalarına da taşındı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25'te sabit tuttu. Politika faizi, 1995'ten bu yana en yüksek seviye olmayı sürdürüyor. Banka faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. BoJ üyesi Hajime Takata oyunu faiz artırımı yönünde kullandı.

Banka, 2013'te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Öte yandan Japonya'da ekim ayına ilişkin Tokyo TÜFE yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri bankaya ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün başlayacak

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı. Dün borsada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise çarşamba günü normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazandı.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,13 artışla 49,8916'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 49,9458'den işlem görüyor.

Öte yandan fon meselesine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

11.55 Almanya, ekim işsizlik oranı

12.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

13.00 Avro Bölgesi, eylül işsizlik oranı

14.00 TCMB, PPK toplantı özeti

16.00 Almanya, ekim TÜFE